https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770162181.html

Новые санкции США против России приведут к краху мирового рынка

NYT предупредила о крахе фондового рынка из-за санкций США против России - РИА Новости, 30.01.2022

Новые санкции США против России приведут к краху мирового рынка

Возможные санкции США против России могут вызвать "финансовую панику" и нанести серьезный удар по мировой экономике, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T03:56

2022-01-30T03:56

2022-01-30T15:16

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Возможные санкции США против России могут вызвать "финансовую панику" и нанести серьезный удар по мировой экономике, пишет газета The New York Times.Авторы статьи считают, что ограничительные меры в отношении Москвы могут стать потрясением для экономик развитых стран, особенно европейских, и поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.Также публицисты предположили, что Россия может принять контрмеры, например, "ограничить поставки газа в Европу".Обозреватели американской газеты раскритиковали риторику Вашингтона, поскольку ранее никто не пытался ввести обширные санкции против столь крупных экономик, как российская.Западные страны грозят России "беспрецедентными санкциями" в случае эскалации конфликта на Украине. Как ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на другие официальные источники в Белом доме, рестрикции могут затронуть финансовые учреждения, авиацию, морское дело, робототехнику, искусственный интеллект, квантовые вычисления и оборонную промышленность.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента Североатлантического альянса в приграничных регионах, а подобные обвинения и смешны, и опасны.

https://ria.ru/20220129/sanktsii-1770115323.html

https://ria.ru/20220128/mid-1769933480.html

https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770050878.html

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сша

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