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Новые санкции США против России приведут к краху мирового рынка
NYT предупредила о крахе фондового рынка из-за санкций США против России - РИА Новости, 30.01.2022
Новые санкции США против России приведут к краху мирового рынка
Возможные санкции США против России могут вызвать "финансовую панику" и нанести серьезный удар по мировой экономике, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T03:56
2022-01-30T15:16
в мире
украина
киев
сша
москва
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Возможные санкции США против России могут вызвать "финансовую панику" и нанести серьезный удар по мировой экономике, пишет газета The New York Times.Авторы статьи считают, что ограничительные меры в отношении Москвы могут стать потрясением для экономик развитых стран, особенно европейских, и поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.Также публицисты предположили, что Россия может принять контрмеры, например, "ограничить поставки газа в Европу".Обозреватели американской газеты раскритиковали риторику Вашингтона, поскольку ранее никто не пытался ввести обширные санкции против столь крупных экономик, как российская.Западные страны грозят России "беспрецедентными санкциями" в случае эскалации конфликта на Украине. Как ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на другие официальные источники в Белом доме, рестрикции могут затронуть финансовые учреждения, авиацию, морское дело, робототехнику, искусственный интеллект, квантовые вычисления и оборонную промышленность.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента Североатлантического альянса в приграничных регионах, а подобные обвинения и смешны, и опасны.
https://ria.ru/20220129/sanktsii-1770115323.html
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в мире, украина, киев, сша, москва, россия
03:56 30.01.2022 (обновлено: 15:16 30.01.2022)
 
NYT предупредила о крахе фондового рынка из-за санкций США против России

NYT: санкции США против России приведут к краху фондового рынка и вызовут панику в мире

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкТрейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Брайан Смит
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Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Возможные санкции США против России могут вызвать "финансовую панику" и нанести серьезный удар по мировой экономике, пишет газета The New York Times.
Авторы статьи считают, что ограничительные меры в отношении Москвы могут стать потрясением для экономик развитых стран, особенно европейских, и поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.

"Крайне суровые санкции, которые официальные лица США угрожают ввести в отношении России, могут вызвать высокую инфляцию, привести к краху фондового рынка и другим формам финансовой паники. Они нанесут вред самим американцам — от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса", — говорится в публикации.

Также публицисты предположили, что Россия может принять контрмеры, например, "ограничить поставки газа в Европу".
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Западные страны грозят России "беспрецедентными санкциями" в случае эскалации конфликта на Украине. Как ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на другие официальные источники в Белом доме, рестрикции могут затронуть финансовые учреждения, авиацию, морское дело, робототехнику, искусственный интеллект, квантовые вычисления и оборонную промышленность.
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