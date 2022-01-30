Новые санкции США против России приведут к краху мирового рынка

03:56 30.01.2022 (обновлено: 15:16 30.01.2022)
NYT предупредила о крахе фондового рынка из-за санкций США против России
NYT: санкции США против России приведут к краху фондового рынка и вызовут панику в мире
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Возможные санкции США против России могут вызвать "финансовую панику" и нанести серьезный удар по мировой экономике, пишет газета The New York Times.
Авторы статьи считают, что ограничительные меры в отношении Москвы могут стать потрясением для экономик развитых стран, особенно европейских, и поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.
"Крайне суровые санкции, которые официальные лица США угрожают ввести в отношении России, могут вызвать высокую инфляцию, привести к краху фондового рынка и другим формам финансовой паники. Они нанесут вред самим американцам — от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса", — говорится в публикации.
Также публицисты предположили, что Россия может принять контрмеры, например, "ограничить поставки газа в Европу".
Обозреватели американской газеты раскритиковали риторику Вашингтона, поскольку ранее никто не пытался ввести обширные санкции против столь крупных экономик, как российская.
Западные страны грозят России "беспрецедентными санкциями" в случае эскалации конфликта на Украине. Как ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на другие официальные источники в Белом доме, рестрикции могут затронуть финансовые учреждения, авиацию, морское дело, робототехнику, искусственный интеллект, квантовые вычисления и оборонную промышленность.
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента Североатлантического альянса в приграничных регионах, а подобные обвинения и смешны, и опасны.