Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220130/samolet-1770189174.html
Российский многоцелевой самолет "Байкал" совершил первый полет
Российский многоцелевой самолет "Байкал" совершил первый полет - РИА Новости, 30.01.2022
Российский многоцелевой самолет "Байкал" совершил первый полет
В Свердловской области состоялся первый полет отечественного легкого многоцелевого самолета ЛМС-901"Байкал". Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T13:41
2022-01-30T15:37
экономика
технологии
арамиль
екатеринбург
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
самолет "байкал"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770198325_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_80770e726f5f83099939ab49cc683048.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Свердловской области состоялся первый полет отечественного легкого многоцелевого самолета ЛМС-901"Байкал". Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Управлял судном летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев. ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Он должен заменить устаревшие "кукурузники" Ан-2. Серийный выпуск планируется с 2024 года.Главный конструктор проекта Вадим Демин отметил, что "Байкал" обладает приличной для своего сегмента крейсерской скоростью — самолет способен развивать до 300 километров в час. В свою очередь, максимальная дальность полета, как ожидается, будет достигать трех тысяч километров, а с полезной нагрузкой до двух тонн — полутора тысяч километров.Министр заявил, что в проекте учтены пожелания регионов и будущих эксплуатантов. В ведомстве уверены, что "Байкал" позволит решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке. Ранее замглавы Минпромторга Олег Бочаров отмечал, что "Байкал" ориентирован в первую очередь для местных авиалиний, в том числе с тяжелыми климатическими условиями.
https://ria.ru/20210903/manturov-1748472486.html
арамиль
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры первого полета легкомоторного самолета "Байкал"
В Екатеринбурге состоялся первый полет сменщика «кукурузников» Ан-2 – легкомоторного самолета "Байкал". Летный аппарат поднялся на высоту 500 метров и находился в воздухе около 25 минут. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Видео от компании-разработчика "Байкал-Инжиниринг".
2022-01-30T13:41
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770198325_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6b90a4991fe983b503c85d421f157654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, арамиль, екатеринбург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, самолет "байкал"
13:41 30.01.2022 (обновлено: 15:37 30.01.2022)
 
Российский многоцелевой самолет "Байкал" совершил первый полет

Легкий самолет "Байкал" для местных авиалиний выполнил первый полет в Екатеринбурге

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Свердловской области состоялся первый полет отечественного легкого многоцелевого самолета ЛМС-901"Байкал". Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Управлял судном летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев.
ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Он должен заменить устаревшие "кукурузники" Ан-2. Серийный выпуск планируется с 2024 года.
Главный конструктор проекта Вадим Демин отметил, что "Байкал" обладает приличной для своего сегмента крейсерской скоростью — самолет способен развивать до 300 километров в час. В свою очередь, максимальная дальность полета, как ожидается, будет достигать трех тысяч километров, а с полезной нагрузкой до двух тонн — полутора тысяч километров.
Министр заявил, что в проекте учтены пожелания регионов и будущих эксплуатантов. В ведомстве уверены, что "Байкал" позволит решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке.
Ранее замглавы Минпромторга Олег Бочаров отмечал, что "Байкал" ориентирован в первую очередь для местных авиалиний, в том числе с тяжелыми климатическими условиями.
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 Байкал, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября 2021, 08:09
Мантуров рассказал о разработке самолета "Байкал" с электродвигателем
 
ЭкономикаТехнологииАрамильЕкатеринбургМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровРоссияСамолет "Байкал"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
00:14Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе
00:08СМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
00:00Исследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦ
23:47ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
23:33Умерла журналист Ольга Галицкая
23:20Умер режиссер Виктор Мережко
23:14Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
23:00Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
22:51В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
22:39Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
22:30"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в Европе
22:19В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
22:09Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
21:56Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
21:44СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
21:36Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
21:33Легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СК
21:30FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
21:24Боррель раскрыл подробности новых санкций против России
Лента новостейМолния
Бензин в России стал вторым по дешевизне в ЕвропеБензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной ЕвропеСМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресеньеИсследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режимаУмерла журналист Ольга ГалицкаяУмер режиссер Виктор МережкоПорошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политологМинистр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против РоссииВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в ЕвропеВ Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийствеНуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленнымКулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с РоссиейСК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи РомановыхГен гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая IIЛегенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СКFT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес РоссииБоррель раскрыл подробности новых санкций против России