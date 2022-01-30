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Российский многоцелевой самолет "Байкал" совершил первый полет
Российский многоцелевой самолет "Байкал" совершил первый полет - РИА Новости, 30.01.2022
Российский многоцелевой самолет "Байкал" совершил первый полет
В Свердловской области состоялся первый полет отечественного легкого многоцелевого самолета ЛМС-901"Байкал". Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T13:41
2022-01-30T13:41
2022-01-30T15:37
экономика
технологии
арамиль
екатеринбург
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
самолет "байкал"
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Свердловской области состоялся первый полет отечественного легкого многоцелевого самолета ЛМС-901"Байкал". Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Управлял судном летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев. ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Он должен заменить устаревшие "кукурузники" Ан-2. Серийный выпуск планируется с 2024 года.Главный конструктор проекта Вадим Демин отметил, что "Байкал" обладает приличной для своего сегмента крейсерской скоростью — самолет способен развивать до 300 километров в час. В свою очередь, максимальная дальность полета, как ожидается, будет достигать трех тысяч километров, а с полезной нагрузкой до двух тонн — полутора тысяч километров.Министр заявил, что в проекте учтены пожелания регионов и будущих эксплуатантов. В ведомстве уверены, что "Байкал" позволит решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке. Ранее замглавы Минпромторга Олег Бочаров отмечал, что "Байкал" ориентирован в первую очередь для местных авиалиний, в том числе с тяжелыми климатическими условиями.
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Кадры первого полета легкомоторного самолета "Байкал"
В Екатеринбурге состоялся первый полет сменщика «кукурузников» Ан-2 – легкомоторного самолета "Байкал". Летный аппарат поднялся на высоту 500 метров и находился в воздухе около 25 минут. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Видео от компании-разработчика "Байкал-Инжиниринг".
2022-01-30T13:41
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экономика, технологии, арамиль, екатеринбург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, самолет "байкал"
13:41 30.01.2022 (обновлено: 15:37 30.01.2022)
Российский многоцелевой самолет "Байкал" совершил первый полет
Легкий самолет "Байкал" для местных авиалиний выполнил первый полет в Екатеринбурге
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Свердловской области состоялся первый полет отечественного легкого многоцелевого самолета ЛМС-901"Байкал". Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург
(Арамиль
). Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Управлял судном летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев.
ЛМС-901 "Байкал"
разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Он должен заменить устаревшие "кукурузники" Ан-2. Серийный выпуск планируется с 2024 года.
Главный конструктор проекта Вадим Демин отметил, что "Байкал" обладает приличной для своего сегмента крейсерской скоростью — самолет способен развивать до 300 километров в час. В свою очередь, максимальная дальность полета, как ожидается, будет достигать трех тысяч километров, а с полезной нагрузкой до двух тонн — полутора тысяч километров.
Министр заявил, что в проекте учтены пожелания регионов и будущих эксплуатантов. В ведомстве уверены, что "Байкал" позволит решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке.
Ранее замглавы Минпромторга Олег Бочаров отмечал, что "Байкал" ориентирован в первую очередь для местных авиалиний, в том числе с тяжелыми климатическими условиями.