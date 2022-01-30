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Финансист оценил перспективы рубля на начало февраля
Финансист оценил перспективы рубля на начало февраля - РИА Новости, 30.01.2022
Финансист оценил перспективы рубля на начало февраля
Январь оказался сложным для рубля. Доллар укрепился по отношении к национальной валюте на семь процентов, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T04:15
2022-01-30T07:22
экономика
рубль
доллар
центральный банк рф (цб рф)
россия
accent capital
сергей макаров (инвестор)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Январь оказался сложным для рубля. Доллар укрепился по отношении к национальной валюте на семь процентов, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.По прогнозам Макарова, в феврале геополитическая напряженность должна ослабнуть, а 11-го числа Банк России поднимет ключевую ставку.Все это даст поддержку рублю, и он перейдет в диапазон 74-76 за доллар, заключил эксперт.
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экономика, рубль, доллар, центральный банк рф (цб рф), россия, accent capital, сергей макаров (инвестор)
04:15 30.01.2022 (обновлено: 07:22 30.01.2022)
 
Финансист оценил перспективы рубля на начало февраля

Финансист Макаров: на начало февраля возможно возвращение рубля в диапазон 74-76 за доллар

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Январь оказался сложным для рубля. Доллар укрепился по отношении к национальной валюте на семь процентов, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.
"Выросла напряженность на геополитической арене, а заявления о новых санкциях только добавили огня на валютном рынке. В какой-то момент рынок стал излишне эмоционален и не мыслил логически. Это и привело к ослаблению рубля", — подчеркнул он.
По прогнозам Макарова, в феврале геополитическая напряженность должна ослабнуть, а 11-го числа Банк России поднимет ключевую ставку.
Все это даст поддержку рублю, и он перейдет в диапазон 74-76 за доллар, заключил эксперт.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 03:15
Финансист дал прогноз о судьбе рубля до конца зимы
 
ЭкономикаРубльДолларЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияAccent CapitalСергей Макаров (инвестор)
 
 
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