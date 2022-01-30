https://ria.ru/20220130/rubl-1770090114.html

Финансист оценил перспективы рубля на начало февраля

Финансист оценил перспективы рубля на начало февраля - РИА Новости, 30.01.2022

Финансист оценил перспективы рубля на начало февраля

Январь оказался сложным для рубля. Доллар укрепился по отношении к национальной валюте на семь процентов, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T04:15

2022-01-30T04:15

2022-01-30T07:22

экономика

рубль

доллар

центральный банк рф (цб рф)

россия

accent capital

сергей макаров (инвестор)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Январь оказался сложным для рубля. Доллар укрепился по отношении к национальной валюте на семь процентов, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.По прогнозам Макарова, в феврале геополитическая напряженность должна ослабнуть, а 11-го числа Банк России поднимет ключевую ставку.Все это даст поддержку рублю, и он перейдет в диапазон 74-76 за доллар, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220128/rubl-1769889010.html

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экономика, рубль, доллар, центральный банк рф (цб рф), россия, accent capital, сергей макаров (инвестор)