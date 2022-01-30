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Трамп высмеял телефонный разговор Байдена с Зеленским
Трамп высмеял телефонный разговор Байдена с Зеленским - РИА Новости, 30.01.2022
Трамп высмеял телефонный разговор Байдена с Зеленским
Экс-президент США Дональд Трамп назвал на митинге в американском штате Техас телефонный разговор своего преемника Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T06:43
2022-01-30T07:34
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
дональд трамп
хантер байден
россия
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал на митинге в американском штате Техас телефонный разговор своего преемника Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским неудачным, если даже половина того, что о нем рассказывают, окажется правдой.По данным СМИ, оба лидера разошлись в оценках угрозы, которую они видят в присутствии российских войск вблизи границ Украины, и вероятности "вторжения"."Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену): "Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся". Вы можете в это поверить?" - добавил он.США утверждают, что Россия способна в любой момент перейти в наступление, эвакуируют из Украины часть дипломатов и призывают спешно уезжать оттуда прочих сограждан. В Киеве открыто призывают американцев не сеять панику и говорят, что лучше разбираются в ситуации. В России отрицают наличие агрессивных планов в отношении соседней страны. Москва отмечала, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Сам Трамп не понаслышке знает о деликатности телефонных контактов с украинскими лидерами. Его первый звонок Зеленскому, имевший место в сентябре 2019 года, стал основанием для импичмента, который объявила Трампу палата представителей, но торпедировал сенат. Противники экс-президента пытались доказать, что тот добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве местной компании "Бурисма".Трамп вспомнил и свой звонок, который, по его словам, был сделан лишь для того, чтобы поздравить Зеленского с избранием, и карьеру сына нынешнего американского лидера, который в прошлом в качестве вице-президент курировал украинскую проблематику."Вы можете представить себе, что Хантер Байден зарабатывал 83 тысячи долларов в месяц и получил 3 миллиона при подписании контракта? Даже хотя он ничего не знал о нефти. Вам стоило приехать в Техас и взять любого из здесь присутствующих", - сказал он.
https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770065782.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, хантер байден, россия
06:43 30.01.2022 (обновлено: 07:34 30.01.2022)
 
Трамп высмеял телефонный разговор Байдена с Зеленским

Экс-президент США Трамп назвал неудачным телефонный разговор Байдена с Зеленским

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал на митинге в американском штате Техас телефонный разговор своего преемника Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским неудачным, если даже половина того, что о нем рассказывают, окажется правдой.
По данным СМИ, оба лидера разошлись в оценках угрозы, которую они видят в присутствии российских войск вблизи границ Украины, и вероятности "вторжения".

"Если даже половина из того, что говорят (правда), это не был удачный звонок", - сказал Трамп.

"Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену): "Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся". Вы можете в это поверить?" - добавил он.
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США утверждают, что Россия способна в любой момент перейти в наступление, эвакуируют из Украины часть дипломатов и призывают спешно уезжать оттуда прочих сограждан. В Киеве открыто призывают американцев не сеять панику и говорят, что лучше разбираются в ситуации. В России отрицают наличие агрессивных планов в отношении соседней страны. Москва отмечала, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Сам Трамп не понаслышке знает о деликатности телефонных контактов с украинскими лидерами. Его первый звонок Зеленскому, имевший место в сентябре 2019 года, стал основанием для импичмента, который объявила Трампу палата представителей, но торпедировал сенат. Противники экс-президента пытались доказать, что тот добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве местной компании "Бурисма".
Трамп вспомнил и свой звонок, который, по его словам, был сделан лишь для того, чтобы поздравить Зеленского с избранием, и карьеру сына нынешнего американского лидера, который в прошлом в качестве вице-президент курировал украинскую проблематику.
"Вы можете представить себе, что Хантер Байден зарабатывал 83 тысячи долларов в месяц и получил 3 миллиона при подписании контракта? Даже хотя он ничего не знал о нефти. Вам стоило приехать в Техас и взять любого из здесь присутствующих", - сказал он.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
Вчера, 03:00
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В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийДональд ТрампХантер БайденРоссия
 
 
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