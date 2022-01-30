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Президент Южной Кореи назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН
Президент Южной Кореи назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН - РИА Новости, 30.01.2022
Президент Южной Кореи назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН
Президент Мун Чжэ Ин на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) в воскресенье назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН и вызовом усилиям... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T08:16
2022-01-30T08:16
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
совет безопасности оон
корейский полуостров
мун чжэ ин
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СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. Президент Мун Чжэ Ин на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) в воскресенье назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН и вызовом усилиям международного сообщества, передает агентство Рёнхап со ссылкой на президентскую администрацию.Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впервые с 21 января прошлого года решил сам провести заседание СНБ страны на фоне непрекращающихся пусков ракет КНДР. Обычно совещаниями СНБ, которые проходили после испытаний Северной Кореей вооружений, руководил директор Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хун."Я вижу схожесть с тем, как пуск Северной Кореей в 2017 году баллистической ракеты средней дальности потом продолжился пуском ракеты большой дальности, что привело к повышению напряженности. Деятельность (КНДР – ред.) – это нарушение резолюций СБ ООН и вызов усилиям международного сообщества по дипломатическому решению (вопроса – ред.) стабильности и мира на Корейском полуострове, а также его денуклеаризации", - заявил Мун Чжэ Ин.Южнокорейские военные в воскресенье сообщили, что КНДР произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что ракета пролетела около 800 километров, а максимальная высота составила примерно 2 тысячи километров.Это уже седьмое испытание вооружений КНДР за январь. 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты. Тогда оба раза пуски также были произведены из провинции Чагандо. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
https://ria.ru/20220130/yaponiya-1770162620.html
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, совет безопасности оон, корейский полуостров, мун чжэ ин
08:16 30.01.2022
 
Президент Южной Кореи назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН

© REUTERS / Kim Hong-JiМужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты, 5 января 2022
Мужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты, 5 января 2022 - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Мужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты, 5 января 2022
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СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. Президент Мун Чжэ Ин на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) в воскресенье назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН и вызовом усилиям международного сообщества, передает агентство Рёнхап со ссылкой на президентскую администрацию.
Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впервые с 21 января прошлого года решил сам провести заседание СНБ страны на фоне непрекращающихся пусков ракет КНДР. Обычно совещаниями СНБ, которые проходили после испытаний Северной Кореей вооружений, руководил директор Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хун.
Вид на Токио - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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"Я вижу схожесть с тем, как пуск Северной Кореей в 2017 году баллистической ракеты средней дальности потом продолжился пуском ракеты большой дальности, что привело к повышению напряженности. Деятельность (КНДР – ред.) – это нарушение резолюций СБ ООН и вызов усилиям международного сообщества по дипломатическому решению (вопроса – ред.) стабильности и мира на Корейском полуострове, а также его денуклеаризации", - заявил Мун Чжэ Ин.
Южнокорейские военные в воскресенье сообщили, что КНДР произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что ракета пролетела около 800 километров, а максимальная высота составила примерно 2 тысячи километров.
Это уже седьмое испытание вооружений КНДР за январь. 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты. Тогда оба раза пуски также были произведены из провинции Чагандо. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
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В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяСовет Безопасности ООНКорейский полуостровМун Чжэ Ин
 
 
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