03:42 30.01.2022 (обновлено: 05:33 30.01.2022)
В Японии сообщили информацию о траектории полета баллистической ракеты КНДР
Генсек кабмина Японии Мацуно: ракета КНДР пролетела около 800 километров
Испытание ракеты в КНДР. Архивное фото
ТОКИО, 30 янв — РИА Новости. Ракета, которую КНДР, предположительно, запустила сегодня утром, пролетела около 800 километров, достигнув максимальной высоты в две тысячи километров, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
"Согласно данным военных, Северная Корея могла произвести пуск баллистической ракеты ранее утром. Мы полагаем, что она преодолела расстояние в 800 километров, достигнув максимальной высоты полета в две тысячи километров. Время полета — около 30 минут. Вхождения в исключительную экономическую зону Японии не зафиксировано", — отметил он.
При этом Мацуно подчеркнул, что эксперты продолжают вести анализ и сбор информации, и добавил, что информация о дальности и высоте полета дана с расчетом на "обычную траекторию баллистической ракеты".
"Существует вероятность, что был произведен пуск баллистической ракеты средней дальности или с дальностью выше средней", — добавил политик.
Генсек японского правительства осудил ракетные тесты КНДР и подчеркнул, что они нарушают резолюции Совета безопасности ООН.
Информацию по траектории полета подтвердило агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Береговая охрана Японии и министерство обороны страны ранее сообщили о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Судам, находящимся в море, наказано проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения. Спустя некоторое время появилось сообщение о возможном падении снаряда.
При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. По данным телеканала NHK, премьер Фумио Кисида "наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств".
Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в этом году.
Сначала 5 и 11 января Северная Корея запустила ракеты, которые назвала гиперзвуковыми. Четырнадцатого января в КНДР протестировали две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. Затем, 17 и 27 января, Северная Корея провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Двадцать пятого января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, который, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
14 января, 20:19Пентагон заявил, что США хотят обсудить с КНДР спорные вопросы