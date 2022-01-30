https://ria.ru/20220130/raketa-1770162027.html

В Японии сообщили информацию о траектории полета баллистической ракеты КНДР

В Японии сообщили информацию о траектории полета баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 30.01.2022

В Японии сообщили информацию о траектории полета баллистической ракеты КНДР

Ракета, которую КНДР, предположительно, запустила сегодня утром, пролетела около 800 километров, достигнув максимальной высоты в две тысячи километров, заявил... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T03:42

2022-01-30T03:42

2022-01-30T05:33

в мире

япония

кндр (северная корея)

министерство обороны японии

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ТОКИО, 30 янв — РИА Новости. Ракета, которую КНДР, предположительно, запустила сегодня утром, пролетела около 800 километров, достигнув максимальной высоты в две тысячи километров, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.При этом Мацуно подчеркнул, что эксперты продолжают вести анализ и сбор информации, и добавил, что информация о дальности и высоте полета дана с расчетом на "обычную траекторию баллистической ракеты"."Существует вероятность, что был произведен пуск баллистической ракеты средней дальности или с дальностью выше средней", — добавил политик.Генсек японского правительства осудил ракетные тесты КНДР и подчеркнул, что они нарушают резолюции Совета безопасности ООН.Информацию по траектории полета подтвердило агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Береговая охрана Японии и министерство обороны страны ранее сообщили о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Судам, находящимся в море, наказано проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения. Спустя некоторое время появилось сообщение о возможном падении снаряда.При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. По данным телеканала NHK, премьер Фумио Кисида "наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств".Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в этом году.Сначала 5 и 11 января Северная Корея запустила ракеты, которые назвала гиперзвуковыми. Четырнадцатого января в КНДР протестировали две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. Затем, 17 и 27 января, Северная Корея провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Двадцать пятого января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, который, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.

https://ria.ru/20220101/kndr-1766345166.html

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япония

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в мире, япония, кндр (северная корея), министерство обороны японии