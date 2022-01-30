https://ria.ru/20220130/raketa-1770161901.html

В Южной Корее назвали тип выпущенного КНДР снаряда

В Южной Корее назвали тип выпущенного КНДР снаряда - РИА Новости, 30.01.2022

В Южной Корее назвали тип выпущенного КНДР снаряда

КНДР произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо, передает агентство Рёнхап РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T03:31

2022-01-30T03:31

2022-01-30T03:31

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

совет безопасности оон

японское море

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СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. КНДР произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Данные о дальности полета и максимальной скорости ракеты пока анализируются.Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в этом году. Пятого и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты. Тогда оба раза пуски также были произведены из провинции Чагандо.Четырнадцатого января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что в отличие от испытаний баллистических ракет не нарушает резолюции Совбеза ООН.

https://ria.ru/20220117/shtab-1768140596.html

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

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в мире, кндр (северная корея), южная корея, совет безопасности оон, японское море