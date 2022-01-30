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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220130/psikhologiya-1770172368.html
Священник-психолог назвал "семинары личностного роста" манипуляцией
Священник-психолог назвал "семинары личностного роста" манипуляцией - РИА Новости, 30.01.2022
Священник-психолог назвал "семинары личностного роста" манипуляцией
"Семинары личностного роста" превратились в анекдот и манипуляцию, так как эту формулировку используют, не понимая, что подразумевается под ней, рассказал РИА... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T10:04
2022-01-30T10:04
религия
общество
религия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Семинары личностного роста" превратились в анекдот и манипуляцию, так как эту формулировку используют, не понимая, что подразумевается под ней, рассказал РИА Новости директор Института христианской психологии (ИХП) священник Андрей Лоргус."Есть какие-то программы, семинары полезные и нужные. Но вот эта формулировка "семинар личностного роста" уже стала анекдотом, это манипуляция", - сказал он.Эту формулировку, пояснил психолог, люди используют, не понимая, что подразумевается под этими словами. По его словам, человек развивается как личность от рождения и до последних минут своей жизни: "личность растет, развивается, меняется, бывает деградация - распад личности"."Весь вопрос заключается в двух аспектах: можно ли этим управлять извне и насколько успешно человек может проходить этот путь самостоятельно. В этом нет ничего нового, раньше были другие формы, какую-то социальную роль выполняла профессиональная среда – армия, завод, коллектив", - сказал Лоргус.При этом, посетовал он, на рынке психологических услуг много шарлатанов, которых, к сожалению, продолжает подпитывать их аудитория. "В интернете много шарлатанства, но есть и хорошие группы, мастера, которым можно доверять, но в этом надо разбираться", - заключил директор ИХП.
https://ria.ru/20201224/svyaschennik-1590776690.html
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общество, религия
10:04 30.01.2022
 
Священник-психолог назвал "семинары личностного роста" манипуляцией

Священник-психолог Андрей Лоргус назвал "семинары личностного роста" манипуляцией

© Depositphotos / Dmyrto_ZДевушка на приеме у психотерапевта
Девушка на приеме у психотерапевта - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© Depositphotos / Dmyrto_Z
Девушка на приеме у психотерапевта. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Семинары личностного роста" превратились в анекдот и манипуляцию, так как эту формулировку используют, не понимая, что подразумевается под ней, рассказал РИА Новости директор Института христианской психологии (ИХП) священник Андрей Лоргус.
"Есть какие-то программы, семинары полезные и нужные. Но вот эта формулировка "семинар личностного роста" уже стала анекдотом, это манипуляция", - сказал он.
Священник Максим Курленко - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 16:07Религия
Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
Эту формулировку, пояснил психолог, люди используют, не понимая, что подразумевается под этими словами. По его словам, человек развивается как личность от рождения и до последних минут своей жизни: "личность растет, развивается, меняется, бывает деградация - распад личности".
"Весь вопрос заключается в двух аспектах: можно ли этим управлять извне и насколько успешно человек может проходить этот путь самостоятельно. В этом нет ничего нового, раньше были другие формы, какую-то социальную роль выполняла профессиональная среда – армия, завод, коллектив", - сказал Лоргус.
При этом, посетовал он, на рынке психологических услуг много шарлатанов, которых, к сожалению, продолжает подпитывать их аудитория. "В интернете много шарлатанства, но есть и хорошие группы, мастера, которым можно доверять, но в этом надо разбираться", - заключил директор ИХП.
На одном из занятий - РИА Новости, 1920, 19.07.2020
19 июля 2020, 08:00
Как тренинги личностного роста порабощают людей
 
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