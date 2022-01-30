https://ria.ru/20220130/proisshestvie-1770184459.html
Источник раскрыл подробности падения школьницы из окна 22-го этажа в Москве
Источник раскрыл подробности падения школьницы из окна 22-го этажа в Москве - РИА Новости, 30.01.2022
Источник раскрыл подробности падения школьницы из окна 22-го этажа в Москве
Школьница, которая выпала из окна 22-го этажа в Москве, не получила тяжелых травм, ЧП произошло во время вечеринки с друзьями, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T12:47
2022-01-30T12:47
2022-01-30T17:28
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770148821_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_371a4875d99064a6c62cdfc771d58deb.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Школьница, которая выпала из окна 22-го этажа в Москве, не получила тяжелых травм, ЧП произошло во время вечеринки с друзьями, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о выпавшей из окна 22-го этажа школьнице, девочка жива, за ней наблюдают медики, начата проверка."Накануне девушка с друзьями распивала спиртные напитки во время вечеринки", — рассказал источник.По его словам, подойдя к окну, она выпала из него. "Упала в сугроб, тяжкого вреда здоровью не получила, обошлось царапинами и сотрясением мозга", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что девочка была в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20220130/shkolnitsa-1770168237.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770148821_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_a133089abc8ecc64ee889f1039dcd619.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
12:47 30.01.2022 (обновлено: 17:28 30.01.2022)
Источник раскрыл подробности падения школьницы из окна 22-го этажа в Москве
Источник сообщил, что школьница выпала из окна 22-го этажа во время вечеринки
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Школьница, которая выпала из окна 22-го этажа в Москве, не получила тяжелых травм, ЧП произошло во время вечеринки с друзьями, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о выпавшей из окна 22-го этажа школьнице, девочка жива, за ней наблюдают медики, начата проверка.
"Накануне девушка с друзьями распивала спиртные напитки во время вечеринки", — рассказал источник.
По его словам, подойдя к окну, она выпала из него. "Упала в сугроб, тяжкого вреда здоровью не получила, обошлось царапинами и сотрясением мозга", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что девочка была в состоянии алкогольного опьянения.