https://ria.ru/20220130/proisshestvie-1770184459.html

Источник раскрыл подробности падения школьницы из окна 22-го этажа в Москве

Источник раскрыл подробности падения школьницы из окна 22-го этажа в Москве - РИА Новости, 30.01.2022

Источник раскрыл подробности падения школьницы из окна 22-го этажа в Москве

Школьница, которая выпала из окна 22-го этажа в Москве, не получила тяжелых травм, ЧП произошло во время вечеринки с друзьями, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T12:47

2022-01-30T12:47

2022-01-30T17:28

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Школьница, которая выпала из окна 22-го этажа в Москве, не получила тяжелых травм, ЧП произошло во время вечеринки с друзьями, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о выпавшей из окна 22-го этажа школьнице, девочка жива, за ней наблюдают медики, начата проверка."Накануне девушка с друзьями распивала спиртные напитки во время вечеринки", — рассказал источник.По его словам, подойдя к окну, она выпала из него. "Упала в сугроб, тяжкого вреда здоровью не получила, обошлось царапинами и сотрясением мозга", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что девочка была в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20220130/shkolnitsa-1770168237.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва