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В Египте десять человек приговорили к смерти за подготовку терактов
В Египте десять человек приговорили к смерти за подготовку терактов - РИА Новости, 30.01.2022
В Египте десять человек приговорили к смерти за подготовку терактов
Высший суд государственной безопасности Египта приговорил к казни 10 обвиняемых в формировании вооруженных группировок для нападений на силовиков и уничтожения... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T16:30
2022-01-30T16:30
в мире
терроризм
египет
хишам баракат
россия
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БЕЙРУТ, 30 янв - РИА Новости. Высший суд государственной безопасности Египта приговорил к казни 10 обвиняемых в формировании вооруженных группировок для нападений на силовиков и уничтожения элементов инфраструктуры, сообщает египетское информационное агентство MENA."Высший суд государственной безопасности Египта во главе с Мухаммедом Фахми в воскресенье принял решение передать дела 10 обвиняемых для утверждения их наказания в виде смертной казни. Они обвиняются в создании вооруженных группировок для нападений на сотрудников полиции, а также уничтожения общественных объектов, включая линии электропередач и трансформаторы. Обвиняемые проходят по делу, известному в СМИ как "Хелуанские бригады", - пишет агентство.В июне 2015 года бывший генеральный прокурор Хишам Баракат передал дела обвиняемых в уголовное судопроизводство. Всего по делу проходили 127 человек, часть из которых находится в розыске. В ходе расследования генеральной прокуратуры было установлено, что главари террористической организации "Братья мусульмане"* разработали план по свержению действующей власти в Египте, находясь в тюрьме. Оставшиеся на свободе единомышленники организовали три совета в разных частях страны, которые в свою очередь занимались формированием вооруженных бригад, которых позже прозвали "Хелуанскими бригадами".* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, терроризм, египет, хишам баракат, россия
16:30 30.01.2022
 
В Египте десять человек приговорили к смерти за подготовку терактов

Суд Египта приговорил десять человек к смерти за подготовку терактов против силовиков

© РИА Новости / Александр ЕлистратовФлаг Египта
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта
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БЕЙРУТ, 30 янв - РИА Новости. Высший суд государственной безопасности Египта приговорил к казни 10 обвиняемых в формировании вооруженных группировок для нападений на силовиков и уничтожения элементов инфраструктуры, сообщает египетское информационное агентство MENA.
"Высший суд государственной безопасности Египта во главе с Мухаммедом Фахми в воскресенье принял решение передать дела 10 обвиняемых для утверждения их наказания в виде смертной казни. Они обвиняются в создании вооруженных группировок для нападений на сотрудников полиции, а также уничтожения общественных объектов, включая линии электропередач и трансформаторы. Обвиняемые проходят по делу, известному в СМИ как "Хелуанские бригады", - пишет агентство.
В июне 2015 года бывший генеральный прокурор Хишам Баракат передал дела обвиняемых в уголовное судопроизводство. Всего по делу проходили 127 человек, часть из которых находится в розыске. В ходе расследования генеральной прокуратуры было установлено, что главари террористической организации "Братья мусульмане"* разработали план по свержению действующей власти в Египте, находясь в тюрьме. Оставшиеся на свободе единомышленники организовали три совета в разных частях страны, которые в свою очередь занимались формированием вооруженных бригад, которых позже прозвали "Хелуанскими бригадами".
* Запрещенная в России террористическая организация
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