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В Кузбассе возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в доме

В Кузбассе возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в доме - РИА Новости, 30.01.2022

В Кузбассе возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в доме

Трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Крапивинском районе Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T17:52

2022-01-30T17:52

2022-01-30T17:52

происшествия

кемеровская область

крапивинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Крапивинском районе Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.Сообщение о том, что в частном доме в Крапивинском районе после тушения пожара обнаружено тело трехлетнего мальчика поступило в 17.50 (13.50 мск), с этого же адреса с признаками отравления угарным газом были госпитализированы 35-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."По версии следствия, в доме проживала многодетная семья, женщина с двумя детьми выбежала из горящего жилища, соседи вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС, ликвидировав возгорание, обнаружили тело мальчика, женщину и девочку госпитализировали", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что еще один ребенок не пострадал.Уточняется, что в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причины смерти погибшего мальчика, пожарно-техническая - по определению причин пожара.В настоящее время на месте работает следственная группа.

https://ria.ru/20220130/vzryv-1770178367.html

кемеровская область

крапивинский район

россия

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происшествия, кемеровская область, крапивинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия