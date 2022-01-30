https://ria.ru/20220130/pozhar-1770210840.html
В Кузбассе возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в доме
В Кузбассе возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в доме - РИА Новости, 30.01.2022
В Кузбассе возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в доме
Трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Крапивинском районе Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T17:52
2022-01-30T17:52
2022-01-30T17:52
происшествия
кемеровская область
крапивинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Крапивинском районе Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.Сообщение о том, что в частном доме в Крапивинском районе после тушения пожара обнаружено тело трехлетнего мальчика поступило в 17.50 (13.50 мск), с этого же адреса с признаками отравления угарным газом были госпитализированы 35-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."По версии следствия, в доме проживала многодетная семья, женщина с двумя детьми выбежала из горящего жилища, соседи вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС, ликвидировав возгорание, обнаружили тело мальчика, женщину и девочку госпитализировали", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что еще один ребенок не пострадал.Уточняется, что в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причины смерти погибшего мальчика, пожарно-техническая - по определению причин пожара.В настоящее время на месте работает следственная группа.
https://ria.ru/20220130/vzryv-1770178367.html
кемеровская область
крапивинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, крапивинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Кузбассе возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в доме
В Кузбассе СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в частном доме