https://ria.ru/20220130/posolstvo-1770223649.html

Канада отзывает часть сотрудников посольства на Украине

Канада отзывает часть сотрудников посольства на Украине - РИА Новости, 30.01.2022

Канада отзывает часть сотрудников посольства на Украине

Правительство Канады приняло решение отозвать семьи дипломатов и не задействованных в оперативной работе сотрудников своего посольства в Киеве, говорится в... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T20:42

2022-01-30T20:42

2022-01-30T21:18

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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Правительство Канады приняло решение отозвать семьи дипломатов и не задействованных в оперативной работе сотрудников своего посольства в Киеве, говорится в обнародованном заявлении.Власти подчеркнули, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Украине, при этом безопасность канадских граждан остается для Оттавы первоочередным приоритетом."Наши должностные лица готовы оказывать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости. Посольство Канады на Украине остается открытым", — указано в заявлении.Ранее Оттава объявила, что временно отзывает семьи дипломатов с детьми до 18 лет с Украины из-за сохраняющейся напряженности на российско-украинской границе.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220130/ukraina-1770216017.html

https://ria.ru/20220125/nato-1769472188.html

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в мире, украина, киев, канада