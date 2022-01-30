https://ria.ru/20220130/porty-1770177013.html

Правительство одобрило распоряжение о развитии портов Феодосия и Азов

Правительство одобрило распоряжение о развитии портов Феодосия и Азов - РИА Новости, 30.01.2022

Правительство одобрило распоряжение о развитии портов Феодосия и Азов

Правительство РФ одобрило распоряжение о развитии портов Феодосия в Крыму и Азов в Ростовской области, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T11:18

2022-01-30T11:18

2022-01-30T11:18

экономика

республика крым

азов

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило распоряжение о развитии портов Феодосия в Крыму и Азов в Ростовской области, сообщается на сайте кабмина."В границы морских портов Феодосия (Республика Крым) и Азов (Ростовская область) войдут дополнительные земельные участки. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что на территории порта Азов в Ростовской области появится терминал для приемки и отгрузки зерна и растительных масел, он также будет использоваться заводом по переработке льна. А в порту Феодосия создадут новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов.Работа ведется в рамках федерального проекта "Развитие морских портов".

https://realty.ria.ru/20210127/porty-1594791908.html

республика крым

азов

россия

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экономика, республика крым, азов, михаил мишустин, россия