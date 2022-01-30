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Явка на парламентских выборах в Португалии к полудню достигла 23 процентов
Явка на парламентских выборах в Португалии к полудню достигла 23 процентов - РИА Новости, 30.01.2022
Явка на парламентских выборах в Португалии к полудню достигла 23 процентов
Явка на досрочных парламентских выборах в Португалии к 12.00 по местному времени (15.00 мск) превысила 23%, свидетельствуют данные МВД. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T16:26
2022-01-30T16:26
в мире
европа
португалия
азорские острова
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МАДРИД, 30 янв – РИА Новости. Явка на досрочных парламентских выборах в Португалии к 12.00 по местному времени (15.00 мск) превысила 23%, свидетельствуют данные МВД.Всего к полудню проголосовали 23,27% избирателей.Избирательные участки в Португалии открылись в 8.00 по местному времени (11.00 мск) и закроются в 19.00 (22.00 мск). По итогам голосования будут избраны 230 депутатов Ассамблеи Республики. Выборы проходят в 22 избирательных округах (18 в континентальной Португалии, один на Азорских островах, один на Мадейре, два за границей – в Европе и остальных странах). Всего зарегистрированы 10,8 миллиона избирателей, из них миллион за границей.Своих кандидатов выдвинули два десятка партий, однако реальные шансы пройти в законодательный орган есть у девяти из них. Накануне голосования опросы предрекали техническую ничью между двумя главными партиями страны – социалистической (PS) и социал-демократической (PSD). Ни одной из них, судя по прогнозам, не удастся набрать абсолютное большинство, и для формирования правительства будут необходимы переговоры.Сейчас из-за эпидемии COVID-19 на карантине находятся более миллиона человек – 10% населения страны. Власти, опасаясь низкой явки, объявили, что они смогут нарушить самоизоляцию и прийти проголосовать, это рекомендуется сделать перед закрытием - с шести до семи вечера.
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в мире, европа, португалия, азорские острова
16:26 30.01.2022
 
Явка на парламентских выборах в Португалии к полудню достигла 23 процентов

Явка на досрочных парламентских выборах в Португалии к полудню достигла 23 процентов

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТорговая площадь (Праса-ду-Комерсиу) в Лиссабоне
Торговая площадь (Праса-ду-Комерсиу) в Лиссабоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Торговая площадь (Праса-ду-Комерсиу) в Лиссабоне. Архивное фото
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МАДРИД, 30 янв – РИА Новости. Явка на досрочных парламентских выборах в Португалии к 12.00 по местному времени (15.00 мск) превысила 23%, свидетельствуют данные МВД.
Всего к полудню проголосовали 23,27% избирателей.
Сотрудники Национальной республиканской гвардии Португалии - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
11:11
В Португалии начались досрочные парламентские выборы
Избирательные участки в Португалии открылись в 8.00 по местному времени (11.00 мск) и закроются в 19.00 (22.00 мск). По итогам голосования будут избраны 230 депутатов Ассамблеи Республики. Выборы проходят в 22 избирательных округах (18 в континентальной Португалии, один на Азорских островах, один на Мадейре, два за границей – в Европе и остальных странах). Всего зарегистрированы 10,8 миллиона избирателей, из них миллион за границей.
Своих кандидатов выдвинули два десятка партий, однако реальные шансы пройти в законодательный орган есть у девяти из них. Накануне голосования опросы предрекали техническую ничью между двумя главными партиями страны – социалистической (PS) и социал-демократической (PSD). Ни одной из них, судя по прогнозам, не удастся набрать абсолютное большинство, и для формирования правительства будут необходимы переговоры.
Сейчас из-за эпидемии COVID-19 на карантине находятся более миллиона человек – 10% населения страны. Власти, опасаясь низкой явки, объявили, что они смогут нарушить самоизоляцию и прийти проголосовать, это рекомендуется сделать перед закрытием - с шести до семи вечера.
Вид на город Порту в Португалии - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября 2021, 23:34
В Португалии назначили дату досрочных парламентских выборов
 
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