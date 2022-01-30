https://ria.ru/20220130/portugaliya-1770176301.html

В Португалии начались досрочные парламентские выборы

В Португалии начались досрочные парламентские выборы - РИА Новости, 30.01.2022

В Португалии начались досрочные парламентские выборы

Голосование на досрочных парламентских выборах началось в Португалии, избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (11.00 мск) и закроются в 19.00 РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T11:11

2022-01-30T11:11

2022-01-30T11:11

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МАДРИД, 30 янв – РИА Новости. Голосование на досрочных парламентских выборах началось в Португалии, избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (11.00 мск) и закроются в 19.00 (22.00 мск).Выборы проходят в Португалии досрочно – их объявил президент Марселу Ребелу ди Соуза после того, как парламент не смог утвердить государственный бюджет, представленный социалистическим правительством Антониу Кошты.По итогам голосования будут избраны 230 депутатов Ассамблеи Республики. Выборы проходят в 22 избирательных округах (18 в континентальной Португалии, один на Азорских островах, один на Мадейре, два за границей – в Европе и остальных странах). Всего зарегистрированы 10,8 миллиона избирателей, из них почти миллион за границей.Своих кандидатов выдвинули два десятка партий, однако реальные шансы пройти в законодательный орган есть у девяти из них. Накануне голосования опросы предрекали техническую ничью между двумя главными партиями страны – социалистической (PS) и социал-демократической (PSD). Ни одной из них, судя по прогнозам, не удастся набрать абсолютное большинство, и для формирования правительства будут необходимы переговоры.Власти, опасаясь низкой явки, объявили, что участвовать в голосовании смогут даже те граждане, которые находятся на карантине из-за COVID-19. Им рекомендовано приходить на участки ближе к закрытию - с шести до семи вечера. За несколько дней до выборов на карантине оказались более миллиона человек – 10% населения. В разгар шестой волны эпидемии в стране фиксируется 20-40 тысяч новых заражений в день. Досрочно на этих выборах проголосовали 285 тысяч избирателей.Всего будут работать 13,8 тысячи избирательных участков в 308 муниципалитетах, 70 тысяч членов комиссий. В условиях пандемии ЦИК сократил количество людей, зарегистрированных на одном участке, до 750, а также распределил 100 тонн санитарных материалов (маски, санитайзеры, халаты, перчатки, прозрачные защитные экраны). МВД призывает всех избирателей строго соблюдать санитарные нормы – приносить ручки с собой, приходить в маске, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептический гель для рук.Парламент Португалии избирается на четыре года.

https://ria.ru/20211104/portugaliya-1757758779.html

https://ria.ru/20191007/1559494895.html

европа

португалия

азорские острова

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в мире, европа, португалия, азорские острова, антониу кошта