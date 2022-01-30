Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220130/poroshenko-1770230864.html
Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог - РИА Новости, 30.01.2022
Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
Экс-президент Украины Петр Порошенко нужен Вашингтону и рассматривается как альтернатива нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, его держат "в... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T23:14
2022-01-30T23:14
в мире
украина
киев
варшава
владимир зеленский
нато
сергей лавров
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768567852_0:188:2194:1422_1920x0_80_0_0_edeed4310eb023eb577adea235d30845.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко нужен Вашингтону и рассматривается как альтернатива нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, его держат "в запасе", заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.Порошенко на Украине подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Семнадцатого января он прибыл в Киев из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.По словам эксперта, "Порошенко котируется в Вашингтоне, потому что считается, что он стабилизировал ситуацию в 2014-2015 году, он подписал минские соглашения" и "не дал Украине расколоться на отдельные квази-государства".Как заявил Суздальцев, Порошенко остается "в запасе" Белого дома и в будущем сможет вновь занять пост президента. "Сейчас Порошенко является самой реальной альтернативой тому же Зеленскому. Американцам здесь нет проблемы, они видят всю эту борьбу как борьбу между хорошими и чертовски хорошими ребятами в их понимании", - добавил эксперт. "Прекрасно понятно, что Зеленский вряд ли начнет какие-то боевые действия против России на Донбассе, а Порошенко на такие действия может пойти. То есть он нужен. А на Украине большой дефицит людей, которые могут принимать решения. Считается, что Порошенко - истинный противник, враг России", - отметил он.Зеленский, по словам эксперта, сделал ряд ошибок и больше "не котируется" в Вашингтоне. "Зеленского использует сейчас Вашингтон в момент тяжелого зимнего кризиса 2021-2022 годов. Он не считается никаким субъектом международных отношений, а Порошенко считался. Так что здесь есть причина за него побороться, а попытки Зеленского расправиться с ним, хотя есть за что, вызывают недовольство Вашингтона", - подчеркнул Суздальцев.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220129/ukraina-1770132120.html
https://ria.ru/20220121/poroshenko-1769008519.html
https://ria.ru/20220125/poroshenko-1769400950.html
украина
киев
варшава
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768567852_0:0:1896:1422_1920x0_80_0_0_8a287bee5ef1b815d2b97b0e14d05586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, варшава, владимир зеленский, нато, сергей лавров, петр порошенко, россия
23:14 30.01.2022
 
Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог

Политолог Суздальцев: Порошенко остается "в запасе" у США как альтернатива Зеленскому

© REUTERS / Gleb GaranichПетр Порошенко после заседания суда в Киеве
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко нужен Вашингтону и рассматривается как альтернатива нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, его держат "в запасе", заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.
Порошенко на Украине подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Семнадцатого января он прибыл в Киев из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
Вчера, 15:39
Украинский эксперт рассказал о влиянии США на ход дела Порошенко
По словам эксперта, "Порошенко котируется в Вашингтоне, потому что считается, что он стабилизировал ситуацию в 2014-2015 году, он подписал минские соглашения" и "не дал Украине расколоться на отдельные квази-государства".
Как заявил Суздальцев, Порошенко остается "в запасе" Белого дома и в будущем сможет вновь занять пост президента. "Сейчас Порошенко является самой реальной альтернативой тому же Зеленскому. Американцам здесь нет проблемы, они видят всю эту борьбу как борьбу между хорошими и чертовски хорошими ребятами в их понимании", - добавил эксперт. "Прекрасно понятно, что Зеленский вряд ли начнет какие-то боевые действия против России на Донбассе, а Порошенко на такие действия может пойти. То есть он нужен. А на Украине большой дефицит людей, которые могут принимать решения. Считается, что Порошенко - истинный противник, враг России", - отметил он.
Зеленский, по словам эксперта, сделал ряд ошибок и больше "не котируется" в Вашингтоне. "Зеленского использует сейчас Вашингтон в момент тяжелого зимнего кризиса 2021-2022 годов. Он не считается никаким субъектом международных отношений, а Порошенко считался. Так что здесь есть причина за него побороться, а попытки Зеленского расправиться с ним, хотя есть за что, вызывают недовольство Вашингтона", - подчеркнул Суздальцев.
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 23:31
Порошенко призвал Зеленского объединиться
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 12:21
Порошенко оговорился, комментируя угрозу "российского вторжения"
 
В миреУкраинаКиевВаршаваВладимир ЗеленскийНАТОСергей ЛавровПетр ПорошенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
00:14Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе
00:08СМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
00:00Исследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦ
23:47ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
23:33Умерла журналист Ольга Галицкая
23:20Умер режиссер Виктор Мережко
23:14Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
23:00Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
22:51В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
22:39Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
22:30"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в Европе
22:19В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
22:09Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
21:56Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
21:44СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
21:36Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
21:33Легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СК
21:30FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
21:24Боррель раскрыл подробности новых санкций против России
Лента новостейМолния
Бензин в России стал вторым по дешевизне в ЕвропеБензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной ЕвропеСМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресеньеИсследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режимаУмерла журналист Ольга ГалицкаяУмер режиссер Виктор МережкоПорошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политологМинистр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против РоссииВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в ЕвропеВ Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийствеНуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленнымКулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с РоссиейСК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи РомановыхГен гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая IIЛегенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СКFT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес РоссииБоррель раскрыл подробности новых санкций против России