https://ria.ru/20220130/poroshenko-1770230864.html

Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог

Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог - РИА Новости, 30.01.2022

Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог

Экс-президент Украины Петр Порошенко нужен Вашингтону и рассматривается как альтернатива нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, его держат "в... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T23:14

2022-01-30T23:14

2022-01-30T23:14

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко нужен Вашингтону и рассматривается как альтернатива нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, его держат "в запасе", заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.Порошенко на Украине подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Семнадцатого января он прибыл в Киев из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.По словам эксперта, "Порошенко котируется в Вашингтоне, потому что считается, что он стабилизировал ситуацию в 2014-2015 году, он подписал минские соглашения" и "не дал Украине расколоться на отдельные квази-государства".Как заявил Суздальцев, Порошенко остается "в запасе" Белого дома и в будущем сможет вновь занять пост президента. "Сейчас Порошенко является самой реальной альтернативой тому же Зеленскому. Американцам здесь нет проблемы, они видят всю эту борьбу как борьбу между хорошими и чертовски хорошими ребятами в их понимании", - добавил эксперт. "Прекрасно понятно, что Зеленский вряд ли начнет какие-то боевые действия против России на Донбассе, а Порошенко на такие действия может пойти. То есть он нужен. А на Украине большой дефицит людей, которые могут принимать решения. Считается, что Порошенко - истинный противник, враг России", - отметил он.Зеленский, по словам эксперта, сделал ряд ошибок и больше "не котируется" в Вашингтоне. "Зеленского использует сейчас Вашингтон в момент тяжелого зимнего кризиса 2021-2022 годов. Он не считается никаким субъектом международных отношений, а Порошенко считался. Так что здесь есть причина за него побороться, а попытки Зеленского расправиться с ним, хотя есть за что, вызывают недовольство Вашингтона", - подчеркнул Суздальцев.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220129/ukraina-1770132120.html

https://ria.ru/20220121/poroshenko-1769008519.html

https://ria.ru/20220125/poroshenko-1769400950.html

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в мире, украина, киев, варшава, владимир зеленский, нато, сергей лавров, петр порошенко, россия