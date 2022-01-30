https://ria.ru/20220130/politsiya-1770228451.html

В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 30.01.2022

В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

Полиция задержала в Белгородской области подозреваемого в двойном убийстве - среди жертв оказалась местная женщина-адвокат, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T22:19

2022-01-30T22:19

2022-01-30T22:19

происшествия

губкин

белгородская область

ирина волк

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Полиция задержала в Белгородской области подозреваемого в двойном убийстве - среди жертв оказалась местная женщина-адвокат, сообщили РИА Новости правоохранители.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина был задержан по подозрению в убийстве своей сожительницы и ее сестры.По предварительным данным, житель города Губкина совершил убийство своей сожительницы, женщины 1970 года рождения, после чего направился в село Аверино Губкинского района, где убил сестру погибшей, местную жительницу 1965 года рождения. После совершения преступления мужчина направился по адресу проживания, где был задержан полицейскими.Подозреваемым, по её словам, оказался ранее судимый за покушение на убийство житель Губкина 1975 года рождения.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, одна из жертв мужчины - местная адвокат.

https://ria.ru/20220130/malchik-1770213307.html

губкин

белгородская область

россия

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происшествия, губкин, белгородская область, ирина волк, россия