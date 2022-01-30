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В Париже подозревают полицейского в убийстве женщины, сообщили СМИ

В Париже подозревают полицейского в убийстве женщины, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.01.2022

В Париже подозревают полицейского в убийстве женщины, сообщили СМИ

Женщина была задушена в Париже, в убийстве подозревается сотрудник полиции, который находится в бегах, сообщает газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T14:48

2022-01-30T14:48

2022-01-30T14:48

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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Женщина была задушена в Париже, в убийстве подозревается сотрудник полиции, который находится в бегах, сообщает газета Parisien со ссылкой на прокуратуру.Отмечается, что полицейский скрылся на автомобиле, при себе у него имеется табельное оружие."Мужчина 29 лет, сотрудник полиции в коммуне Ле-Блан-Мениль на протяжении трех лет, активно разыскивается с вечера пятницы. Он подозревается в убийстве своей сожительницы в XIX округе Парижа... Прокуратура Парижа в субботу начала расследования "умышленного убийства сожительницы" и уточняет в воскресенье утром, что "жертва была задушена", - говорится в сообщении газеты.Как сообщает газета со ссылкой на свою информацию, в прошлом у пары также зафиксирован по крайней мере один эпизод насилия, полицейский при этом прошел курс повышения осведомленности о домашнем насилии.

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в мире, париж, франция, полиция франции