https://ria.ru/20220130/polikliniki-1770200507.html

Власти Москвы опровергли слова о снятых трубках телефонов в поликлиниках

Власти Москвы опровергли слова о снятых трубках телефонов в поликлиниках - РИА Новости, 30.01.2022

Власти Москвы опровергли слова о снятых трубках телефонов в поликлиниках

Ситуации, когда в поликлинику невозможно дозвониться из-за того, что трубка лежит рядом с телефоном, полностью исключены в Москве, так как вызовы врачей... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T16:02

2022-01-30T16:02

2022-01-30T16:02

общество

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ситуации, когда в поликлинику невозможно дозвониться из-за того, что трубка лежит рядом с телефоном, полностью исключены в Москве, так как вызовы врачей делаются по единому номеру "122", по нему же получается вся информация, а не напрямую у поликлиники, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что якобы в некоторых поликлиниках Москвы теперь запрещено снимать видео и записывать разговоры после публикации фотографий со снятыми трубками телефонов на регистратуре."В московских поликлиниках вызовы врачей на дом, а также получение справочной информации осуществляется по единому номеру "122". Соответственно, пациент не звонит напрямую в поликлинику, а значит, ситуации, когда "трубка лежит рядом с телефоном", полностью исключены", - сообщили в пресс-службе.В департаменте пояснили, что заявка на вызов врача фиксируется и обрабатывается оператором единого центра, то есть без соединения с сотрудниками поликлиники.В депздраве отметили, что в поликлинике нет телефонных номеров, по которым пациент может напрямую связаться с организацией."Более того, в связи с реализацией нового стандарта поликлиник, цифровизацией столичных медицинских учреждений в поликлиниках отсутствуют регистратуры за стеклом. На первых этажах работают администраторы, которые могут проконсультировать, помочь с записью или маршрутизировать пациента в нужный кабинет", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220129/byudzhet-1770106881.html

https://ria.ru/20220126/poliklinika-1769539546.html

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общество, москва, здоровье - общество