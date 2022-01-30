https://ria.ru/20220130/peregovory-1770218717.html
Нуланд анонсировала переговоры Лаврова и Блинкена
Нуланд анонсировала переговоры Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 30.01.2022
Нуланд анонсировала переговоры Лаврова и Блинкена
Администрация США видит признаки заинтересованности со стороны Москвы в диалоге с Вашингтоном, поэтому госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T19:32
2022-01-30T19:32
2022-01-30T20:17
сша
вашингтон (город)
виктория нуланд
сергей лавров
энтони блинкен
россия
нато
восточная европа
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Администрация США видит признаки заинтересованности со стороны Москвы в диалоге с Вашингтоном, поэтому госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут провести разговор на следующей неделе, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS."Как вам известно, мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняла аналогичный шаг на текущей неделе. И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям", - сказала Нуланд.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.По словам Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770212288.html
https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770212454.html
сша
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сша, вашингтон (город), виктория нуланд, сергей лавров, энтони блинкен, россия, нато, восточная европа, ситуация в днр и лнр
19:32 30.01.2022 (обновлено: 20:17 30.01.2022)
Нуланд анонсировала переговоры Лаврова и Блинкена
Замгоссекретаря США Нуланд сообщила о возможных переговорах Лаврова и Блинкена на неделе