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https://ria.ru/20220130/patrushev-1770174534.html
Патрушев назвал утверждения о "российской угрозе" полной нелепостью
Патрушев назвал утверждения о "российской угрозе" полной нелепостью - РИА Новости, 30.01.2022
Патрушев назвал утверждения о "российской угрозе" полной нелепостью
Россия не хочет войны, а те, кто на Западе ее навязывают, преследуют свои корыстные устремления, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T10:44
2022-01-30T13:02
политика
украина
россия
киев
сша
николай патрушев
нато
сергей лавров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Россия не хочет войны, а те, кто на Западе ее навязывают, преследуют свои корыстные устремления, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев."Не хотим мы войны. И она нам совершенно не нужна. И те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют свои корыстные измышления", — сказал он журналистам.Патрушев подчеркнул, что разговоры о "российской угрозе" безосновательны."В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость. Нет никакой угрозы. Сами украинцы, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет", — добавил секретарь Совбеза.По его словам, в США, утверждая обратное, не задумываются о возможных последствиях."Нет, американские официальные лица утверждают: угроза есть и они готовы драться, предоставляя (Киеву — Прим. ред.) оружие до последнего украинца. Их не волнует, какие будут потери с каждой из сторон или не будут", — отметил Патрушев.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
https://ria.ru/20220122/plan-1769082002.html
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политика, украина, россия, киев, сша, николай патрушев, нато, сергей лавров
10:44 30.01.2022 (обновлено: 13:02 30.01.2022)
 
Патрушев назвал утверждения о "российской угрозе" полной нелепостью

Секретарь Совбеза Патрушев: разговоры о том, что Москва угрожает Киеву, полностью нелепы

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Россия не хочет войны, а те, кто на Западе ее навязывают, преследуют свои корыстные устремления, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
"Не хотим мы войны. И она нам совершенно не нужна. И те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют свои корыстные измышления", — сказал он журналистам.
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Патрушев подчеркнул, что разговоры о "российской угрозе" безосновательны.
"В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость. Нет никакой угрозы. Сами украинцы, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет", — добавил секретарь Совбеза.
По его словам, в США, утверждая обратное, не задумываются о возможных последствиях.
"Нет, американские официальные лица утверждают: угроза есть и они готовы драться, предоставляя (Киеву — Прим. ред.) оружие до последнего украинца. Их не волнует, какие будут потери с каждой из сторон или не будут", — отметил Патрушев.

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
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В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
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