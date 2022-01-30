https://ria.ru/20220130/otravlenie-1770171382.html
В Троицком округе Москвы четыре человека отравились угарным газом
В Троицком округе Москвы четыре человека отравились угарным газом - РИА Новости, 30.01.2022
В Троицком округе Москвы четыре человека отравились угарным газом
Четыре человека госпитализированы после отравления угарным газом в частном доме в поселке Рассудово в Троицком округе Москвы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T09:50
2022-01-30T09:50
2022-01-30T09:50
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после отравления угарным газом в частном доме в поселке Рассудово в Троицком округе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В Садовом товариществе "Ресурс" в поселке Рассудово произошло отравление четырех человек угарным газом в частном жилом доме. Госпитализированы все четверо", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220110/otravlenie-1767159910.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В Троицком округе Москвы четыре человека отравились угарным газом
В Троицком округе Москвы четыре человека госпитализированы после отравления угарным газом