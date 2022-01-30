https://ria.ru/20220130/operatsiya-1770184065.html
Пациентка московской клиники умерла во время пластической операции
Пациентка московской клиники умерла во время пластической операции - РИА Новости, 30.01.2022
Пациентка московской клиники умерла во время пластической операции
Пациентка клиники пластической хирургии умерла в Москве во время операции, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T12:44
2022-01-30T12:44
2022-01-30T14:58
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пациентка клиники пластической хирургии умерла в Москве во время операции, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры."По предварительной информации, вечером 29 января 2022 года в одну из столичных больниц из частного центра пластической хирургии, расположенного на улице Рогова, в тяжелом состоянии доставлена 27-летняя женщина, которой проводилась пластическая операция. Женщина скончалась", — говорится в сообщении.Хорошевская межрайонная прокуратура начала проверку, по ее результатам могут быть приняты меры прокурорского реагирования."Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК России ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — сказала Иванова.Детали рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах: девушка 1993 года рождения обратилась в столичную частную клинику для того, чтобы сделать липосакцию. Во время операции ее состояние ухудшилось, ее отвезли в городскую больницу, но спасти не смогли, она умерла.
https://ria.ru/20211119/rassledovanie-1759754180.html
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происшествия, москва, здоровье - общество, россия
12:44 30.01.2022 (обновлено: 14:58 30.01.2022)
Пациентка московской клиники умерла во время пластической операции
Пациентка московского частного центра пластической хирургии умерла во время операции
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пациентка клиники пластической хирургии умерла в Москве во время операции, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, вечером 29 января 2022 года в одну из столичных больниц из частного центра пластической хирургии, расположенного на улице Рогова, в тяжелом состоянии доставлена 27-летняя женщина, которой проводилась пластическая операция. Женщина скончалась", — говорится в сообщении.
Хорошевская межрайонная прокуратура начала проверку, по ее результатам могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
"Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК России
("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — сказала Иванова.
Детали рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах: девушка 1993 года рождения обратилась в столичную частную клинику для того, чтобы сделать липосакцию. Во время операции ее состояние ухудшилось, ее отвезли в городскую больницу, но спасти не смогли, она умерла.