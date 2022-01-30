https://ria.ru/20220130/omikron-1770193462.html

Вакцина, которая защитит от "омикрона" на все сто

Гинцбург заявил о стопроцентной защите "Спутника Лайт" от "омикрона" - РИА Новости, 30.01.2022

Вакцина, которая защитит от "омикрона" на все сто

Ревакцинированные "Спутником Лайт" получают стопроцентную защиту от омикрон-штамма на три месяца. Об этом сообщил глава Национального центра эпидемиологии и... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T14:38

2022-01-30T14:38

2022-01-30T17:33

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ревакцинированные "Спутником Лайт" получают стопроцентную защиту от омикрон-штамма на три месяца. Об этом сообщил глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".Помимо вакцины "Спутник V", Центр Гамалеи ранее разработал облегченную версию этого препарата — однокомпонентный "Спутник Лайт" для ревакцинации.По данным совместного исследования российских ученых и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), "Спутник Лайт" в качестве бустера значительно повышает вируснейтрализующую активность против штамма "омикрон" — до уровней, сопоставимых с титрами, которые "Спутник V" формирует против исходного штамма коронавируса.

https://ria.ru/20220130/nasmork-1770087730.html

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здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии