Вакцина, которая защитит от "омикрона" на все сто

14:38 30.01.2022 (обновлено: 17:33 30.01.2022)
Гинцбург заявил о стопроцентной защите "Спутника Лайт" от "омикрона"
Гинцбург: ревакцинация "Спутником Лайт" дает полную защиту от "омикрона" на три месяца
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмпула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ревакцинированные "Спутником Лайт" получают стопроцентную защиту от омикрон-штамма на три месяца. Об этом сообщил глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
"Семьдесят пять процентов вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100 процентов людей имели вируснейтрализующие антитела", — заявил ученый.
Помимо вакцины "Спутник V", Центр Гамалеи ранее разработал облегченную версию этого препарата — однокомпонентный "Спутник Лайт" для ревакцинации.
По данным совместного исследования российских ученых и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), "Спутник Лайт" в качестве бустера значительно повышает вируснейтрализующую активность против штамма "омикрон" — до уровней, сопоставимых с титрами, которые "Спутник V" формирует против исходного штамма коронавируса.