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Эксперт назвал угрозы Лондона в адрес "российских олигархов" пиаром
Эксперт назвал угрозы Лондона в адрес "российских олигархов" пиаром - РИА Новости, 30.01.2022
Эксперт назвал угрозы Лондона в адрес "российских олигархов" пиаром
Власти Великобритании не будут конфисковывать собственность "российских олигархов" в Лондоне, поскольку это повредит репутации города как финансовой столицы,... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T15:38
2022-01-30T15:39
в мире
лондон
великобритания
богдан безпалько
россия
лиз трасс
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Власти Великобритании не будут конфисковывать собственность "российских олигархов" в Лондоне, поскольку это повредит репутации города как финансовой столицы, куда можно "сбежать с ворованными деньгами", кроме того, это невыгодно для бюджета, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не исключает вероятность того, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января."На мой взгляд, это просто пиар, угрозы, призванные быть частью медиакампании. На самом деле никто конфисковывать эти активы не будет", - считает Безпалько.По его словам, в Лондоне проживает порядка 100 тысяч выходцев из России, в том числе те, кто вывез туда свои капиталы незаконно и находится под уголовным преследованием, но в выдаче которых России было отказано. Он добавил, что слухи о возможной конфискации имущества россиян в Лондоне за последние 15 лет распускаются не первый раз."Второй вариант, что действительно такая возможность рассматривается, но не ввиду того, что это каким-то образом нанесет ущерб России, а просто потому, что Лондон таким образом рассчитывает поправить свои дела финансовые путем конфискации этих активов", - предположил Безпалько.Однако такой вариант развития событий сомнителен, поскольку в этом случае Лондон перестанет обладать репутацией города, куда можно сбежать с ворованными деньгами, и приток средств прекратится, добавил эксперт.Он подчеркнул, что Великобритания зарабатывает на таком положении и не захочет расстаться с ним в ближайшее время."Это приток капитала, это инвестиции, эти деньги хранятся в британских банках. Лондон - это мировая финансовая столица, поэтому туда все деньги и стекаются, а оттуда уже можно направлять их на разные проекты под разную степень доходности. Кто-то скупает государственные бумаги британские, кто-то - собственность, платит за нее налоги. Кого-то вынуждают создавать рабочие места: человек покупает ресторан не для прибыли, а потому что того требует получение гражданство и легализация доходов", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20220130/peregovory-1770159755.html
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в мире, лондон, великобритания, богдан безпалько, россия, лиз трасс
15:38 30.01.2022 (обновлено: 15:39 30.01.2022)
 
Эксперт назвал угрозы Лондона в адрес "российских олигархов" пиаром

Безпалько назвал угрозы конфисковать имущество "российских олигархов" в Лондоне пиаром

© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Власти Великобритании не будут конфисковывать собственность "российских олигархов" в Лондоне, поскольку это повредит репутации города как финансовой столицы, куда можно "сбежать с ворованными деньгами", кроме того, это невыгодно для бюджета, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не исключает вероятность того, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.
"На мой взгляд, это просто пиар, угрозы, призванные быть частью медиакампании. На самом деле никто конфисковывать эти активы не будет", - считает Безпалько.
По его словам, в Лондоне проживает порядка 100 тысяч выходцев из России, в том числе те, кто вывез туда свои капиталы незаконно и находится под уголовным преследованием, но в выдаче которых России было отказано. Он добавил, что слухи о возможной конфискации имущества россиян в Лондоне за последние 15 лет распускаются не первый раз.
Лондон - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
01:42
Главы МИД и Минобороны Британии отправятся в Москву в ближайшие дни
"Второй вариант, что действительно такая возможность рассматривается, но не ввиду того, что это каким-то образом нанесет ущерб России, а просто потому, что Лондон таким образом рассчитывает поправить свои дела финансовые путем конфискации этих активов", - предположил Безпалько.
Однако такой вариант развития событий сомнителен, поскольку в этом случае Лондон перестанет обладать репутацией города, куда можно сбежать с ворованными деньгами, и приток средств прекратится, добавил эксперт.
Он подчеркнул, что Великобритания зарабатывает на таком положении и не захочет расстаться с ним в ближайшее время.
"Это приток капитала, это инвестиции, эти деньги хранятся в британских банках. Лондон - это мировая финансовая столица, поэтому туда все деньги и стекаются, а оттуда уже можно направлять их на разные проекты под разную степень доходности. Кто-то скупает государственные бумаги британские, кто-то - собственность, платит за нее налоги. Кого-то вынуждают создавать рабочие места: человек покупает ресторан не для прибыли, а потому что того требует получение гражданство и легализация доходов", - пояснил эксперт.
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
14:32
Мяч в переговорах с Западом находится на стороне России, заявили в Лондоне
 
В миреЛондонВеликобританияБогдан БезпалькоРоссияЛиз Трасс
 
 
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