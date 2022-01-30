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Россиянка влюбилась в "генерала НАТО" и лишилась миллиона рублей
"Генерал-майор НАТО" обманул россиянку на миллион рублей - РИА Новости, 30.01.2022
Россиянка влюбилась в "генерала НАТО" и лишилась миллиона рублей
Жительница Бузулукского района Оренбургской области лишилась почти 1,2 миллиона рублей после общения с человеком, представившимся военным из Германии, сообщило... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T11:33
2022-01-30T17:31
оренбургская область
бузулукский район
нато
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Жительница Бузулукского района Оренбургской области лишилась почти 1,2 миллиона рублей после общения с человеком, представившимся военным из Германии, сообщило региональное управление МВД.По информации ведомства, женщина общалась с мошенником с лета прошлого года до января нынешнего. Злоумышленник утверждал, что служит в Вооруженных силах НАТО в звании генерал-майора и готов приехать в Россию для совместного проживания с ней, однако для этого ему нужны были деньги."Оформив в различных кредитных организациях города Бузулука кредиты с сентября по январь на общую сумму 1 186 100 рублей, женщина перевела их "жениху-генералу", но, не дождавшись его приезда, поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию", — рассказали в министерстве.Общая сумма похищенных денег — 1 186 100 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/karta-1769973505.html
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оренбургская область, бузулукский район, нато, россия
11:33 30.01.2022 (обновлено: 17:31 30.01.2022)
 
"Генерал-майор НАТО" обманул россиянку на миллион рублей

Жительница Оренбуржья потеряла более миллиона рублей после общения с "генералом НАТО"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Жительница Бузулукского района Оренбургской области лишилась почти 1,2 миллиона рублей после общения с человеком, представившимся военным из Германии, сообщило региональное управление МВД.
По информации ведомства, женщина общалась с мошенником с лета прошлого года до января нынешнего. Злоумышленник утверждал, что служит в Вооруженных силах НАТО в звании генерал-майора и готов приехать в Россию для совместного проживания с ней, однако для этого ему нужны были деньги.
"Оформив в различных кредитных организациях города Бузулука кредиты с сентября по январь на общую сумму 1 186 100 рублей, женщина перевела их "жениху-генералу", но, не дождавшись его приезда, поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию", — рассказали в министерстве.
Общая сумма похищенных денег — 1 186 100 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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Как защититься от обнуления карты мошенниками
 
Оренбургская областьБузулукский районНАТОРоссия
 
 
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