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Эмир Абу-Даби провел встречу с президентом Израиля
Эмир Абу-Даби провел встречу с президентом Израиля - РИА Новости, 30.01.2022
Эмир Абу-Даби провел встречу с президентом Израиля
Эмир Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооруженных сил ОАЭ Мухаммад бен Заид бен Султан Аль Нахайян принял президента Израиля Ицхака Герцога,... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T14:21
2022-01-30T14:21
2022-01-30T14:21
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БЕЙРУТ, 30 янв - РИА Новости. Эмир Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооруженных сил ОАЭ Мухаммад бен Заид бен Султан Аль Нахайян принял президента Израиля Ицхака Герцога, который впервые посетил ОАЭ с официальным визитом, сообщает эмиратское агентство WAM."Во время приема были проведены официальные мероприятия, президента встретил Мухаммад бен Заид бен Султан Аль Нахайян в зале почета, где прозвучали гимны двух государств и был произведен 21 выстрел из пушки в знак приветствия гостя", - пишет агентство.На встрече также присутствовали глава МИД ОАЭ, вице-премьер, министр промышленности и советник эмира Абу-Даби по особым делам. С израильской стороны вместе с главой государства прибыли высокопоставленные чиновники Израиля и посол в ОАЭ Амир Хайек.Ранее сообщалось, что президент Израиля Ицхак Герцог с супругой вылетели в ОАЭ с первым в истории государственным визитом, в ходе которого они встретятся с фактическим правителем страны, наследным принцем Мухаммедом бен Зейдом аль Нахайяном и проведут переговоры с представителями политических и бизнес-кругов.В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона – Иорданией и Египтом.
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в мире, сша, иордания, судан, мид оаэ, ицхак герцог, мухаммед бен заид аль нахайян
Эмир Абу-Даби провел встречу с президентом Израиля
Эмир Абу-Даби Мухаммад бен Заид бен Султан Аль Нахайян принял главу Израиля Ицхака Герцога