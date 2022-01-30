https://ria.ru/20220130/novosibirsk-1770195003.html
В Новосибирске нетрезвая автомобилистка сбила двух девочек на тротуаре
В Новосибирске нетрезвая автомобилистка сбила двух девочек на тротуаре - РИА Новости, 30.01.2022
В Новосибирске нетрезвая автомобилистка сбила двух девочек на тротуаре
Нетрезвая женщина на Mitsubishi Lancer, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила двух девочек, сообщает в воскресенье управление ГИБДД по... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T14:53
2022-01-30T14:53
2022-01-30T14:53
происшествия
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авто
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НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Нетрезвая женщина на Mitsubishi Lancer, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила двух девочек, сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Новосибирску."В 14.35 (10.35 мск) женщина-водитель 1998 года рождения на автомобиле Mitsubishi Lancer, двигаясь по улице Невельского..., не справилась с управлением и совершила наезд на двух пешеходов которые двигались по тротуару", - говорится в сообщении.В управлении уточнили, что двух девочек-пешеходов девяти и 13 лет с различными травмами доставили в больницу."У женщины-водителя установлено алкогольное опьянение", - отметили в ГИБДД. Все обстоятельства происшествия, а также травмы пострадавших устанавливаются.
https://ria.ru/20220124/dtp-1769199998.html
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происшествия, новосибирск, авто
В Новосибирске нетрезвая автомобилистка сбила двух девочек на тротуаре
В Новосибирске нетрезвая автомобилистка выехала на тротуар и сбила двух девочек
НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Нетрезвая женщина на Mitsubishi Lancer, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила двух девочек, сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Новосибирску.
"В 14.35 (10.35 мск) женщина-водитель 1998 года рождения на автомобиле Mitsubishi Lancer, двигаясь по улице Невельского..., не справилась с управлением и совершила наезд на двух пешеходов которые двигались по тротуару", - говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что двух девочек-пешеходов девяти и 13 лет с различными травмами доставили в больницу.
"У женщины-водителя установлено алкогольное опьянение", - отметили в ГИБДД. Все обстоятельства происшествия, а также травмы пострадавших устанавливаются.