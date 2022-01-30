https://ria.ru/20220130/nigeriya-1770211325.html

При нападении на деревню в Нигерии погибли не менее десяти человек

При нападении на деревню в Нигерии погибли не менее десяти человек - РИА Новости, 30.01.2022

При нападении на деревню в Нигерии погибли не менее десяти человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате вооруженного нападения на деревню в нигерийском штате Кадуна, сообщает местная газета Punch со ссылкой на... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T17:55

2022-01-30T17:55

2022-01-30T17:55

в мире

нигерия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек погибли в результате вооруженного нападения на деревню в нигерийском штате Кадуна, сообщает местная газета Punch со ссылкой на источники."Вооруженные люди в первые часы воскресенья вторглись в округ Атак-Маваи деревни Заман-Дабо в вождестве Атьяп района местного самоуправления Занго-Катаф, штат Кадуна, и убили не менее 10 человек", - говорится в сообщении газеты.Источники добавили, что нападавшие подожгли дома жертв. Также в ходе нападения несколько человек пострадали.

https://ria.ru/20211208/nigeriya-1762682009.html

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в мире, нигерия