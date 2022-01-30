https://ria.ru/20220130/moskva-1770170841.html

Участок Юго-Восточной хорды до улицы Полбина в Москве готов на 60%

Участок Юго-Восточной хорды до улицы Полбина в Москве готов на 60% - РИА Новости, 30.01.2022

Участок Юго-Восточной хорды до улицы Полбина в Москве готов на 60%

Участок Юго-Восточной хорды от Шоссейной улицы до улицы Полбина в Москве готов на 60%, сейчас ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций и... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T09:43

2022-01-30T09:43

2022-01-30T09:43

общество

москва

городское хозяйство москвы

юго-восточная хорда в москве

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Участок Юго-Восточной хорды от Шоссейной улицы до улицы Полбина в Москве готов на 60%, сейчас ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций и переустройству наружного освещения, сообщается на сайте мэра столицы."На участке Юго-Восточной хорды от Шоссейной улицы до улицы Полбина в настоящее время идут работы по перекладке инженерных коммуникаций, переустройству наружного освещения, объектов управления и организации дорожного движения. Кроме того, ведется армирование переходной плиты и опоры съезда с эстакады основного хода", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.Уточняется, что всего на участке построят дороги общей протяженностью 5,7 километра и две эстакады протяженностью 456 метров. Строительство позволит улучшить транспортную доступность районов Печатники, Люблино и Текстильщики и снизит нагрузку на Люблинскую улицу и Волгоградский проспект."Юго-Восточная хорда пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе и улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы. Это около 2,5 миллиона человек", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220128/khorda-1769911426.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы, юго-восточная хорда в москве