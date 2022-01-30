https://ria.ru/20220130/moskva-1770170109.html

Москвичей предупредили о метели

Москвичей предупредили о метели - РИА Новости, 30.01.2022

Москвичей предупредили о метели

Облачная погода, во второй половине дня местами снег, который вечером усилится до метели, и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в воскресенье,... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T09:36

2022-01-30T09:36

2022-01-30T09:38

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня местами снег, который вечером усилится до метели, и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Облачность в течение дня продолжит уплотняться, во второй половине дня с 15 часов начнётся снег, который вечером усилится. Закружит метель с ухудшением видимости до 1,5 - 2 тысяч метров. Также потеплеет, температурный фон окажется на 3-4 градуса выше положенной по климату нормы", - сообщил Тишковец.По его словам, в Москве ожидается минус 2 - минус 4 градуса, по области от нуля до минус 5 градусов.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-восточный, порывистый, 5-10 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

https://ria.ru/20220129/pogoda-1770129037.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода