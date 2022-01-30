Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220130/moskva-1770170109.html
Москвичей предупредили о метели
Москвичей предупредили о метели - РИА Новости, 30.01.2022
Москвичей предупредили о метели
Облачная погода, во второй половине дня местами снег, который вечером усилится до метели, и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в воскресенье,... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T09:36
2022-01-30T09:38
общество
москва
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770125476_0:47:3087:1783_1920x0_80_0_0_0c56b310cdd93be16323018f98f48e1f.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня местами снег, который вечером усилится до метели, и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Облачность в течение дня продолжит уплотняться, во второй половине дня с 15 часов начнётся снег, который вечером усилится. Закружит метель с ухудшением видимости до 1,5 - 2 тысяч метров. Также потеплеет, температурный фон окажется на 3-4 градуса выше положенной по климату нормы", - сообщил Тишковец.По его словам, в Москве ожидается минус 2 - минус 4 градуса, по области от нуля до минус 5 градусов.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-восточный, порывистый, 5-10 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
https://ria.ru/20220129/pogoda-1770129037.html
https://ria.ru/20220129/pogoda-1770094969.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770125476_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_6faa40995e1b56a684fa9334064688ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, погода
09:36 30.01.2022 (обновлено: 09:38 30.01.2022)
 
Москвичей предупредили о метели

Центр "Фобос": в Москве закружит метель с ухудшением видимости до 1,5-2 тысяч метров

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Уборка снега в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня местами снег, который вечером усилится до метели, и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Облачность в течение дня продолжит уплотняться, во второй половине дня с 15 часов начнётся снег, который вечером усилится. Закружит метель с ухудшением видимости до 1,5 - 2 тысяч метров. Также потеплеет, температурный фон окажется на 3-4 градуса выше положенной по климату нормы", - сообщил Тишковец.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
Вчера, 15:00
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
По его словам, в Москве ожидается минус 2 - минус 4 градуса, по области от нуля до минус 5 градусов.
Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-восточный, порывистый, 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и составит 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
Москва - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
Вчера, 04:13
Вильфанд предупредил москвичей о мартовской температуре
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
00:14Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе
00:08СМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
00:00Исследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦ
23:47ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
23:33Умерла журналист Ольга Галицкая
23:20Умер режиссер Виктор Мережко
23:14Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
23:00Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
22:51В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
22:39Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
22:30"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в Европе
22:19В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
22:09Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
21:56Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
21:44СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
21:36Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
21:33Легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СК
21:30FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
21:24Боррель раскрыл подробности новых санкций против России
Лента новостейМолния
Бензин в России стал вторым по дешевизне в ЕвропеБензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной ЕвропеСМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресеньеИсследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режимаУмерла журналист Ольга ГалицкаяУмер режиссер Виктор МережкоПорошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политологМинистр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против РоссииВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в ЕвропеВ Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийствеНуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленнымКулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с РоссиейСК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи РомановыхГен гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая IIЛегенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СКFT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес РоссииБоррель раскрыл подробности новых санкций против России