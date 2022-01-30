https://ria.ru/20220130/morozy-1770197195.html

Москвичей предупредили о морозах до минус 15 градусов

Москвичей предупредили о морозах до минус 15 градусов - РИА Новости, 30.01.2022

Москвичей предупредили о морозах до минус 15 градусов

Снегопады в Москве пойдут на убыль в середине недели, морозы к выходным окрепнут до минус десяти днем, а ночью до минус 15, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T15:24

2022-01-30T15:24

2022-01-30T16:31

общество

москва

евгений тишковец

погода

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920011_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_7112eeebbdf4b3a1c59074d15b08dccb.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Снегопады в Москве пойдут на убыль в середине недели, морозы к выходным окрепнут до минус десяти днем, а ночью до минус 15, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил агентству, что снежный циклон "Надя" в ближайшие двое суток принесет в Москву 25 процентов месячной нормы осадков, сугробы впервые достигнут полуметра, что приблизится к рекорду."К середине недели, в тылу уходящего циклона, снегопады пойдут на убыль и приобретут символический очаговый характер, а к субботе, когда в регион заглянет антициклон, и вовсе прекратятся, но окрепнут морозы: если в среду ожидается минус три-восемь, то с каждым днем будет холоднее, а с наступлением выходных ночью воздух станет остывать до минус десяти-пятнадцати, днем не выше минус пяти-десяти", — сообщил Тишковец.Однако, по его словам, и эта волна холода будет кратковременной. В последующие сутки показания термометров вновь начнут расти, а к концу первой декады февраля приблизятся к нулевой отметке.

https://ria.ru/20220130/tsiklon-1770195353.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, евгений тишковец, погода, россия