https://ria.ru/20220130/morozy-1770197195.html
Москвичей предупредили о морозах до минус 15 градусов
Москвичей предупредили о морозах до минус 15 градусов - РИА Новости, 30.01.2022
Москвичей предупредили о морозах до минус 15 градусов
Снегопады в Москве пойдут на убыль в середине недели, морозы к выходным окрепнут до минус десяти днем, а ночью до минус 15, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T15:24
2022-01-30T15:24
2022-01-30T16:31
общество
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погода
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Снегопады в Москве пойдут на убыль в середине недели, морозы к выходным окрепнут до минус десяти днем, а ночью до минус 15, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил агентству, что снежный циклон "Надя" в ближайшие двое суток принесет в Москву 25 процентов месячной нормы осадков, сугробы впервые достигнут полуметра, что приблизится к рекорду."К середине недели, в тылу уходящего циклона, снегопады пойдут на убыль и приобретут символический очаговый характер, а к субботе, когда в регион заглянет антициклон, и вовсе прекратятся, но окрепнут морозы: если в среду ожидается минус три-восемь, то с каждым днем будет холоднее, а с наступлением выходных ночью воздух станет остывать до минус десяти-пятнадцати, днем не выше минус пяти-десяти", — сообщил Тишковец.Однако, по его словам, и эта волна холода будет кратковременной. В последующие сутки показания термометров вновь начнут расти, а к концу первой декады февраля приблизятся к нулевой отметке.
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общество, москва, евгений тишковец, погода, россия
15:24 30.01.2022 (обновлено: 16:31 30.01.2022)
Москвичей предупредили о морозах до минус 15 градусов
Сотрудник "Фобоса" Тишковец предупредил москвичей о морозах до минус 15 градусов