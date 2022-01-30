https://ria.ru/20220130/moldaviya-1770202975.html

Жители гагаузской автономии Молдавии потребовали отставки властей

Жители гагаузской автономии Молдавии потребовали отставки властей - РИА Новости, 30.01.2022

Жители гагаузской автономии Молдавии потребовали отставки властей

Жители Гагаузии в воскресенье собрались на протест в центре Комрата и потребовали отставки властей Молдавии, допустивших рост тарифов на газ и отопление,... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T16:20

2022-01-30T16:20

2022-01-30T16:20

в мире

молдавия

москва

газпром

комрат

сергей куприянов

ирина влах

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590618497_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_6781e6c78730780bbd7ec8ea65b71b38.jpg

КИШИНЕВ, 30 янв – РИА Новости. Жители Гагаузии в воскресенье собрались на протест в центре Комрата и потребовали отставки властей Молдавии, допустивших рост тарифов на газ и отопление, передает корреспондент РИА Новости.Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Также было решено повысить тариф на отопление, гигакалория стала дороже на 22 доллара. Оба решения вступили в силу задним числом с 1 января, оппозиция намерена опротестовать решение НАРЭ в суде. Ранее депутаты Народного собрания Гагаузии (законодательный орган) приняли решение отправить в Москву делегацию, чтобы обсудить вопросы поставки газа в автономию в обход Кишинева.Жители Гагаузии собрались на протест в воскресенье днем в центре столицы автономии - городе Комрате. Они заявляют, что не смогут платить по новым тарифам и обвиняют в сложившейся ситуации центральные власти республики.Его призыв поддержали протестующие, которые уточнили, что в отставку нужно отправить президента Майю Санду, премьера Наталью Гаврилицу и главу Гагаузии Ирину Влах. Акция закончилась мирно, однако участники протеста предупредили, что соберутся вновь, если их призыв не будет услышан."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/moldaviya-1770056690.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/moldaviya-1770036070.html

молдавия

москва

комрат

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, москва, газпром, комрат, сергей куприянов, ирина влах, майя санду, молдовагаз