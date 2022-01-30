Жители гагаузской автономии Молдавии потребовали отставки властей
Жители гагаузской автономии Молдавии потребовали отставки властей из-за роста тарифов
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 янв – РИА Новости. Жители Гагаузии в воскресенье собрались на протест в центре Комрата и потребовали отставки властей Молдавии, допустивших рост тарифов на газ и отопление, передает корреспондент РИА Новости.
Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Также было решено повысить тариф на отопление, гигакалория стала дороже на 22 доллара. Оба решения вступили в силу задним числом с 1 января, оппозиция намерена опротестовать решение НАРЭ в суде. Ранее депутаты Народного собрания Гагаузии (законодательный орган) приняли решение отправить в Москву делегацию, чтобы обсудить вопросы поставки газа в автономию в обход Кишинева.
Жители Гагаузии собрались на протест в воскресенье днем в центре столицы автономии - городе Комрате. Они заявляют, что не смогут платить по новым тарифам и обвиняют в сложившейся ситуации центральные власти республики.
"Рыба портится с головы, а голова находится в Кишиневе, президента волнует ситуация на Украине и не волнует, что наши люди будут умирать от голода и холода. Наши власти не умеют договариваться, так давайте мы объединимся и пошлем всех к черту", - заявил представитель Исполкома Гагаузии Сергей Стояногло.
Его призыв поддержали протестующие, которые уточнили, что в отставку нужно отправить президента Майю Санду, премьера Наталью Гаврилицу и главу Гагаузии Ирину Влах. Акция закончилась мирно, однако участники протеста предупредили, что соберутся вновь, если их призыв не будет услышан.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
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