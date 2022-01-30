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В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли 13 человек
В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли 13 человек - РИА Новости, 30.01.2022
В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли 13 человек
Микроавтобус с пассажирами опрокинулся на шоссе в штате Халиско, в аварии погибли тринадцать человек и еще десять получили ранения, сообщила служба гражданской... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T05:37
2022-01-30T05:37
2022-01-30T06:05
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мексика
халиско
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МЕХИКО, 30 янв — РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами опрокинулся на шоссе в штате Халиско, в аварии погибли тринадцать человек и еще десять получили ранения, сообщила служба гражданской защиты штата в Twitter.Водитель микроавтобуса, который направлялся из Толуки в штате Мехико в Сан-Хуан-де-лос-Лагос, Халиско, не справился с управлением, в результате чего машина съехала в канаву и перевернулась.По информации службы гражданской защиты, все погибшие — граждане Мексики.
https://ria.ru/20220130/avtobus-1770159156.html
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в мире, мексика, халиско
05:37 30.01.2022 (обновлено: 06:05 30.01.2022)
В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли 13 человек
В центральной Мексике микроавтобус с пассажирами опрокинулся на шоссе, погибли 13 человек