https://ria.ru/20220130/meksika-1770163885.html

В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли 13 человек

В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли 13 человек - РИА Новости, 30.01.2022

В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли 13 человек

Микроавтобус с пассажирами опрокинулся на шоссе в штате Халиско, в аварии погибли тринадцать человек и еще десять получили ранения, сообщила служба гражданской... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T05:37

2022-01-30T05:37

2022-01-30T06:05

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МЕХИКО, 30 янв — РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами опрокинулся на шоссе в штате Халиско, в аварии погибли тринадцать человек и еще десять получили ранения, сообщила служба гражданской защиты штата в Twitter.Водитель микроавтобуса, который направлялся из Толуки в штате Мехико в Сан-Хуан-де-лос-Лагос, Халиско, не справился с управлением, в результате чего машина съехала в канаву и перевернулась.По информации службы гражданской защиты, все погибшие — граждане Мексики.

https://ria.ru/20220130/avtobus-1770159156.html

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в мире, мексика, халиско