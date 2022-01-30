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Россиянин померился силами с медведем и восхитил американцев
"Как большая кошка": американцы восхитились схваткой россиянина с медведем - РИА Новости, 30.01.2022
Россиянин померился силами с медведем и восхитил американцев
Пользователи американского форума Reddit поделились впечатлениями от видео, на котором запечатлена схватка российского пауэрлифтера Кирилла Сарычева с медведем... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T12:42
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit поделились впечатлениями от видео, на котором запечатлена схватка российского пауэрлифтера Кирилла Сарычева с медведем по правилам армрестлинга."Знаю, что им, возможно, не стоит этого делать, но мне нравится то, как они похлопывают и гладят его, будто это большой мохнатый пес", — подчеркнул I_dont_bone_goats."У этого медведя больше актерского таланта, чем у всего актерского состава фильмов "Сумерки", — отметил drug_mafia."Мишка просто не хочет позорить парня на глазах у его товарищей. Этот медведь — святой", — считает SimpleManc88."Не помню, где я это слышал, но бурые медведи не станут нападать, пока в этом нет острой нужды, то есть пока они не слишком голодные. Белые медведи могут убивать ради забавы. А бурые медведи похожи на больших кошек", — выразил мнение TheBlaudrache."Осталось только немного подождать, пока какой-нибудь американский идиот увидит этот ролик и умрет, попытавшись доказать всему миру, что он круче русских", — подытожили пользователи.В прошлом году на YouTube появилось видео под названием "Медведь наслаждается закусками со своим лучшим другом — человеком", записанное в Саратове. Помимо прочего, мужчина кормил зверя с рук, а на столе из угощений были фрукты, колбаса и другие блюда.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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саратов, youtube, россия
12:42 30.01.2022 (обновлено: 14:19 30.01.2022)
 
"Как большая кошка": американцы восхитились схваткой россиянина с медведем

Пользователи Reddit пришли в восторг от силового поединка россиянина с медведем

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit поделились впечатлениями от видео, на котором запечатлена схватка российского пауэрлифтера Кирилла Сарычева с медведем по правилам армрестлинга.
"Знаю, что им, возможно, не стоит этого делать, но мне нравится то, как они похлопывают и гладят его, будто это большой мохнатый пес", — подчеркнул I_dont_bone_goats.
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"У этого медведя больше актерского таланта, чем у всего актерского состава фильмов "Сумерки", — отметил drug_mafia.
"Мишка просто не хочет позорить парня на глазах у его товарищей. Этот медведь — святой", — считает SimpleManc88.
"Не помню, где я это слышал, но бурые медведи не станут нападать, пока в этом нет острой нужды, то есть пока они не слишком голодные. Белые медведи могут убивать ради забавы. А бурые медведи похожи на больших кошек", — выразил мнение TheBlaudrache.
"Осталось только немного подождать, пока какой-нибудь американский идиот увидит этот ролик и умрет, попытавшись доказать всему миру, что он круче русских", — подытожили пользователи.
В прошлом году на YouTube появилось видео под названием "Медведь наслаждается закусками со своим лучшим другом — человеком", записанное в Саратове. Помимо прочего, мужчина кормил зверя с рук, а на столе из угощений были фрукты, колбаса и другие блюда.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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