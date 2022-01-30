19:15 30.01.2022 (обновлено: 23:20 30.01.2022)
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева
Мишустин заявил, что отечественное кино невозможно представить без героев Куравлева
© Киностудия им. М. Горького (1964)Леонид Куравлев
© Киностудия им. М. Горького (1964)
Леонид Куравлев
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михал Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России Леонида Куравлева в связи с его кончиной и подчеркнул, что отечественный кинематограф невозможно представить без его обаятельных героев, сообщает пресс-служба кабмина.
Актер Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни.
"Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлева. В любой роли - его редкий комедийный талант и мастерство импровизации", - говорится в тексте телеграммы.
Глава кабмина также отметил, что многие годы фильмы с участием Леонида Куравлева "создавали особую атмосферу праздника, с ними мы встречали Новый год". Он добавил, что каждая творческая работа артиста пользовалась большой популярностью. И сегодня они, по словам Мишустина, "являются нестареющей классикой, фильмами на все времена, которые ещё очень долго будут смотреть и пересматривать".
"Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия в связи с уходом Леонида Вячеславовича Куравлёва. Ваше горе разделяет вся страна - миллионы людей, которые любили этого уникального артиста, восхищались его творчеством... Леонида Вячеславовича Куравлёва больше нет с нами, но его звёздные роли навсегда останутся в памяти и в сердцах людей", - сказал премьер-министр.
Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".