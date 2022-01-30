https://ria.ru/20220130/kuravlev-1770217433.html

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева - РИА Новости, 30.01.2022

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева

Председатель правительства РФ Михал Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России Леонида Куравлева в связи с его кончиной РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T19:15

2022-01-30T19:15

2022-01-30T23:20

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михал Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России Леонида Куравлева в связи с его кончиной и подчеркнул, что отечественный кинематограф невозможно представить без его обаятельных героев, сообщает пресс-служба кабмина.Актер Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни."Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлева. В любой роли - его редкий комедийный талант и мастерство импровизации", - говорится в тексте телеграммы.Глава кабмина также отметил, что многие годы фильмы с участием Леонида Куравлева "создавали особую атмосферу праздника, с ними мы встречали Новый год". Он добавил, что каждая творческая работа артиста пользовалась большой популярностью. И сегодня они, по словам Мишустина, "являются нестареющей классикой, фильмами на все времена, которые ещё очень долго будут смотреть и пересматривать"."Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия в связи с уходом Леонида Вячеславовича Куравлёва. Ваше горе разделяет вся страна - миллионы людей, которые любили этого уникального артиста, восхищались его творчеством... Леонида Вячеславовича Куравлёва больше нет с нами, но его звёздные роли навсегда останутся в памяти и в сердцах людей", - сказал премьер-министр.Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".

https://ria.ru/20220130/kuravlev-1770186110.html

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общество, михаил мишустин, рсфср, леонид куравлев, россия