Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220130/kuravlev-1770217433.html
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева - РИА Новости, 30.01.2022
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева
Председатель правительства РФ Михал Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России Леонида Куравлева в связи с его кончиной РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T19:15
2022-01-30T23:20
общество
михаил мишустин
рсфср
леонид куравлев
россия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770185510_0:99:1200:774_1920x0_80_0_0_0c5779e563b50d341ce34a11cc88c0fe.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михал Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России Леонида Куравлева в связи с его кончиной и подчеркнул, что отечественный кинематограф невозможно представить без его обаятельных героев, сообщает пресс-служба кабмина.Актер Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни."Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлева. В любой роли - его редкий комедийный талант и мастерство импровизации", - говорится в тексте телеграммы.Глава кабмина также отметил, что многие годы фильмы с участием Леонида Куравлева "создавали особую атмосферу праздника, с ними мы встречали Новый год". Он добавил, что каждая творческая работа артиста пользовалась большой популярностью. И сегодня они, по словам Мишустина, "являются нестареющей классикой, фильмами на все времена, которые ещё очень долго будут смотреть и пересматривать"."Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия в связи с уходом Леонида Вячеславовича Куравлёва. Ваше горе разделяет вся страна - миллионы людей, которые любили этого уникального артиста, восхищались его творчеством... Леонида Вячеславовича Куравлёва больше нет с нами, но его звёздные роли навсегда останутся в памяти и в сердцах людей", - сказал премьер-министр.Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".
https://ria.ru/20220130/kuravlev-1770186110.html
рсфср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770185510_19:0:1182:872_1920x0_80_0_0_e076041ef8403f40f2e8a4aaa5165380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил мишустин, рсфср, леонид куравлев, россия
19:15 30.01.2022 (обновлено: 23:20 30.01.2022)
 
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева

Мишустин заявил, что отечественное кино невозможно представить без героев Куравлева

© Киностудия им. М. Горького (1964)Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
© Киностудия им. М. Горького (1964)
Леонид Куравлев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михал Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России Леонида Куравлева в связи с его кончиной и подчеркнул, что отечественный кинематограф невозможно представить без его обаятельных героев, сообщает пресс-служба кабмина.
Актер Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни.
"Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлева. В любой роли - его редкий комедийный талант и мастерство импровизации", - говорится в тексте телеграммы.
Глава кабмина также отметил, что многие годы фильмы с участием Леонида Куравлева "создавали особую атмосферу праздника, с ними мы встречали Новый год". Он добавил, что каждая творческая работа артиста пользовалась большой популярностью. И сегодня они, по словам Мишустина, "являются нестареющей классикой, фильмами на все времена, которые ещё очень долго будут смотреть и пересматривать".
"Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия в связи с уходом Леонида Вячеславовича Куравлёва. Ваше горе разделяет вся страна - миллионы людей, которые любили этого уникального артиста, восхищались его творчеством... Леонида Вячеславовича Куравлёва больше нет с нами, но его звёздные роли навсегда останутся в памяти и в сердцах людей", - сказал премьер-министр.
Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".
Леонид Куравлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию» - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
15:34
Человек из народа. Умер Леонид Куравлев
 
КультураОбществоМихаил МишустинРСФСРЛеонид КуравлевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
00:14Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе
00:08СМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
00:00Исследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦ
23:47ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
23:33Умерла журналист Ольга Галицкая
23:20Умер режиссер Виктор Мережко
23:14Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
23:00Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
22:51В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
22:39Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
22:30"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в Европе
22:19В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
22:09Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
21:56Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
21:44СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
21:36Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
21:33Легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СК
21:30FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
21:24Боррель раскрыл подробности новых санкций против России
Лента новостейМолния
Бензин в России стал вторым по дешевизне в ЕвропеБензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной ЕвропеСМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресеньеИсследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режимаУмерла журналист Ольга ГалицкаяУмер режиссер Виктор МережкоПорошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политологМинистр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против РоссииВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в ЕвропеВ Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийствеНуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленнымКулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с РоссиейСК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи РомановыхГен гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая IIЛегенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СКFT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес РоссииБоррель раскрыл подробности новых санкций против России