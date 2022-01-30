https://ria.ru/20220130/kuravlev-1770199700.html

Похороны Леонида Куравлева состоятся во вторник

Похороны Леонида Куравлева состоятся во вторник - РИА Новости, 30.01.2022

Похороны Леонида Куравлева состоятся во вторник

Леонида Куравлева похоронят 1 февраля, скорее всего, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T15:47

2022-01-30T15:47

2022-01-30T23:21

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Леонида Куравлева похоронят 1 февраля, скорее всего, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов.О смерти народного артиста РСФСР на 86-м году жизни стало известно сегодня. В середине января его госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие COVID-19 врачи не подтвердили. В среду актера перевели в другое медучреждение для реабилитации.Куравлев известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок". Всего сыграл свыше 200 ролей в кино.

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общество, москва, леонид куравлев, россия