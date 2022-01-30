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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220130/kuravlev-1770199700.html
Похороны Леонида Куравлева состоятся во вторник
Похороны Леонида Куравлева состоятся во вторник - РИА Новости, 30.01.2022
Похороны Леонида Куравлева состоятся во вторник
Леонида Куравлева похоронят 1 февраля, скорее всего, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T15:47
2022-01-30T23:21
общество
москва
леонид куравлев
россия
культура
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Леонида Куравлева похоронят 1 февраля, скорее всего, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов.О смерти народного артиста РСФСР на 86-м году жизни стало известно сегодня. В середине января его госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие COVID-19 врачи не подтвердили. В среду актера перевели в другое медучреждение для реабилитации.Куравлев известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок". Всего сыграл свыше 200 ролей в кино.
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общество, москва, леонид куравлев, россия
15:47 30.01.2022 (обновлено: 23:21 30.01.2022)
 
Похороны Леонида Куравлева состоятся во вторник

Похороны Леонида Куравлева пройдут 1 февраля, скорее всего, на Троекуровском кладбище

© Одесская киностудия (1979)Актер Леонид Куравлев, кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Актер Леонид Куравлев, кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
© Одесская киностудия (1979)
Актер Леонид Куравлев, кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Леонида Куравлева похоронят 1 февраля, скорее всего, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов.
"Похороны Леонида Куравлева состоятся во вторник, скорее всего, на Троекуровском кладбище", - заявил представитель союза.
О смерти народного артиста РСФСР на 86-м году жизни стало известно сегодня. В середине января его госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие COVID-19 врачи не подтвердили. В среду актера перевели в другое медучреждение для реабилитации.
Куравлев известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок". Всего сыграл свыше 200 ролей в кино.
Леонид Куравлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию» - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
15:34
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КультураОбществоМоскваЛеонид КуравлевРоссия
 
 
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