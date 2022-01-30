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Умер великий советский актер Леонид Куравлев

Умер Леонид Куравлев - РИА Новости, 30.01.2022

Умер великий советский актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын Василий Куравлев. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T12:17

2022-01-30T12:17

2022-01-30T15:39

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георгий данелия

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын Василий Куравлев.Ранее стало известно, что актер находится в клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие COVID-19 врачи не подтвердили. В среду его перевели в другое медучреждение для реабилитации.Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в рабочей семье. В 1955-м стал студентом актерского отделения ВГИКа, где учился на курсе Бориса Бибикова. На первом курсе учился плохо и чуть не был отчислен за профнепригодность, но на последних оказался среди лучших и дебютировал в кино. В 1960 году Куравлев сыграл матроса Камушкина в историко-революционном фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин". Первый киноуспех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в картине Шукшина "Живет такой парень". Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии. Картина стала лидером советского проката того года: ее посмотрели 62 миллиона зрителей.Также известен ролями в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Вий", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок". Куравлев продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года.

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Скончался Леонид Куравлев: лучшие роли актера Скончался Леонид Куравлев: лучшие роли актера 2022-01-30T12:17 true PT2M06S

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рсфср, леонид куравлев, москва, вгик, георгий данелия, коммунарка (москва), новости культуры, культура