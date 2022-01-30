Умер великий советский актер Леонид Куравлев

12:17 30.01.2022 (обновлено: 15:39 30.01.2022)
Умер Леонид Куравлев
В Москве в возрасте 85 лет умер народный артист РСФСР Леонид Куравлев
Актер Леонид Куравлев. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын Василий Куравлев.
Ранее стало известно, что актер находится в клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие COVID-19 врачи не подтвердили. В среду его перевели в другое медучреждение для реабилитации.
Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в рабочей семье. В 1955-м стал студентом актерского отделения ВГИКа, где учился на курсе Бориса Бибикова. На первом курсе учился плохо и чуть не был отчислен за профнепригодность, но на последних оказался среди лучших и дебютировал в кино. В 1960 году Куравлев сыграл матроса Камушкина в историко-революционном фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин".
Первый киноуспех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в картине Шукшина "Живет такой парень". Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии. Картина стала лидером советского проката того года: ее посмотрели 62 миллиона зрителей.
Также известен ролями в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Вий", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок". Куравлев продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года.
Кадр из художественного фильма "Гори, гори, моя звезда"