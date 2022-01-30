https://ria.ru/20220130/krym-1770177180.html

В Крыму прошел снегопад

В Крыму прошел снегопад - РИА Новости, 30.01.2022

В Крыму прошел снегопад

Снегопад прошел в различных частях полуострова Крым в субботу и утром в воскресенье, высота снежного покрова в Симферополе составила 10 сантиметров, в горах -... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T11:21

2022-01-30T11:21

2022-01-30T11:24

общество

симферополь

гидрометцентр

ай-петри

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Снегопад прошел в различных частях полуострова Крым в субботу и утром в воскресенье, высота снежного покрова в Симферополе составила 10 сантиметров, в горах - до 20, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.Гидрометцентр ранее объявил штормовое предупреждение в связи с сильным снегопадом в Крыму. В воскресенье и понедельник в различных частях полуострова в связи с прохождением циклона ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20, порывы до 25 метров в секунду."Накануне и утром в воскресенье повсеместно прошел мокрый снег, местами дождь. В Симферополе выпало 5 миллиметров осадков – мокрый снег (при месячной норме 42 миллиметра). Высота снежного покрова в городе составила 10 сантиметров, в горах (метеостанция Ангарский перевал) 20 сантиметров, на метеостанции Ай-Петри 14 сантиметров", - сообщили в гидрометцентре.Начало недели в Крыму будет не морозным, температура днем составит 2-7 градусов тепла, так что снежный покров будет устойчив только в горах, добавили в синоптики.Движение автотранспорта по дорогам, ведущим на плато Ай-Петри, запрещено приказом минтранса республики до 1 марта из-за угрозы схода снежных лавин.

https://ria.ru/20211110/krym-1758394988.html

https://ria.ru/20220126/kazaki-1769606731.html

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общество, симферополь, гидрометцентр, ай-петри