11:21 30.01.2022 (обновлено: 11:24 30.01.2022)
В Крыму прошел снегопад
В Крыму прошел снегопад, в горах высота снежного покрова достигла 20 антиметров
© РИА НовостиВ Симферополе выпал снег
© РИА Новости
В Симферополе выпал снег. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Снегопад прошел в различных частях полуострова Крым в субботу и утром в воскресенье, высота снежного покрова в Симферополе составила 10 сантиметров, в горах - до 20, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
Гидрометцентр ранее объявил штормовое предупреждение в связи с сильным снегопадом в Крыму. В воскресенье и понедельник в различных частях полуострова в связи с прохождением циклона ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20, порывы до 25 метров в секунду.
"Накануне и утром в воскресенье повсеместно прошел мокрый снег, местами дождь. В Симферополе выпало 5 миллиметров осадков – мокрый снег (при месячной норме 42 миллиметра). Высота снежного покрова в городе составила 10 сантиметров, в горах (метеостанция Ангарский перевал) 20 сантиметров, на метеостанции Ай-Петри 14 сантиметров", - сообщили в гидрометцентре.
10 ноября 2021, 14:01ТуризмВ горах Крыма выпал первый снег
Начало недели в Крыму будет не морозным, температура днем составит 2-7 градусов тепла, так что снежный покров будет устойчив только в горах, добавили в синоптики.
Движение автотранспорта по дорогам, ведущим на плато Ай-Петри, запрещено приказом минтранса республики до 1 марта из-за угрозы схода снежных лавин.