https://ria.ru/20220130/krizis-1770164257.html

Трамп назвал одну из причин кризиса вокруг Украины

Трамп назвал одну из причин кризиса вокруг Украины - РИА Новости, 30.01.2022

Трамп назвал одну из причин кризиса вокруг Украины

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе, назвал одной из причин украинского кризиса восстановившееся в Европе представление о том, что они РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T06:01

2022-01-30T06:01

2022-01-30T06:39

в мире

украина

сша

европа

китай

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе, назвал одной из причин украинского кризиса восстановившееся в Европе представление о том, что они опять могут рассчитывать на безоговорочную и бесплатную поддержку Америки.Он напомнил, как требовал от европейских союзников по НАТО платить за защиту своих границ.Он добавил, что и в торговле европейцы обманывают США почти так же, как Китай, но никто об этом не говорит.

https://ria.ru/20220130/voyna-1770164021.html

украина

сша

европа

китай

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в мире, украина, сша, европа, китай, джо байден, дональд трамп