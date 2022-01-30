https://ria.ru/20220130/krizis-1770164257.html
Трамп назвал одну из причин кризиса вокруг Украины
Трамп назвал одну из причин кризиса вокруг Украины - РИА Новости, 30.01.2022
Трамп назвал одну из причин кризиса вокруг Украины
Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе, назвал одной из причин украинского кризиса восстановившееся в Европе представление о том, что они РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T06:01
2022-01-30T06:01
2022-01-30T06:39
в мире
украина
сша
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе, назвал одной из причин украинского кризиса восстановившееся в Европе представление о том, что они опять могут рассчитывать на безоговорочную и бесплатную поддержку Америки.Он напомнил, как требовал от европейских союзников по НАТО платить за защиту своих границ.Он добавил, что и в торговле европейцы обманывают США почти так же, как Китай, но никто об этом не говорит.
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в мире, украина, сша, европа, китай, джо байден, дональд трамп
06:01 30.01.2022 (обновлено: 06:39 30.01.2022)
Трамп назвал одну из причин кризиса вокруг Украины
Экс-президент США Трамп: надежда на помощь США стала одной из причин украинского кризиса