https://ria.ru/20220130/korruptsiya-1770165688.html

Трамп пообещал коррупционное расследование против Байдена

Трамп пообещал коррупционное расследование против Байдена - РИА Новости, 30.01.2022

Трамп пообещал коррупционное расследование против Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе, пригрозил начать коррупционное расследование в отношении своего РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T07:41

2022-01-30T07:41

2022-01-30T13:22

в мире

украина

сша

китай

джо байден

дональд трамп

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе, пригрозил начать коррупционное расследование в отношении своего преемника Джо Байдена, как только конгресс вернется под контроль республиканцев.Трамп выразил надежду, что его соратники по Республиканской партии получат большинство в палате представителей и сенате по итогам промежуточных выборов, которые состоятся 8 ноября нынешнего года.Нынешний глава Белого дома отвергает обвинения в причастности к многочисленным зарубежным бизнес-проектам своего сына Хантера, который, в частности, входил в правление украинской компании "Бурисма".

https://ria.ru/20220130/voyna-1770164021.html

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в мире, украина, сша, китай, джо байден, дональд трамп, хантер байден