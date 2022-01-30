07:41 30.01.2022 (обновлено: 13:22 30.01.2022)
Трамп пообещал коррупционное расследование против Байдена
Экс-президент США Трамп обещал с победой республиканцев расследование против Байдена
© REUTERS / Go NakamuraЭкс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Техасе
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Техасе
ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе, пригрозил начать коррупционное расследование в отношении своего преемника Джо Байдена, как только конгресс вернется под контроль республиканцев.
Трамп выразил надежду, что его соратники по Республиканской партии получат большинство в палате представителей и сенате по итогам промежуточных выборов, которые состоятся 8 ноября нынешнего года.
"Будьте уверены, что, когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом. <...> Миллионы долларов, которые Байдены взяли у Китая, также объясняют, почему Джо отказался привлекать (китайскую) коммунистическую партию к ответу за вирус, выпущенный на нас и остальной мир", — пообещал экс-президент.
Нынешний глава Белого дома отвергает обвинения в причастности к многочисленным зарубежным бизнес-проектам своего сына Хантера, который, в частности, входил в правление украинской компании "Бурисма".