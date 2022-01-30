https://ria.ru/20220130/koronavirus-1770180087.html

В Москве за сутки госпитализировали 1383 человека с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1383 человека с коронавирусом - РИА Новости, 30.01.2022

В Москве за сутки госпитализировали 1383 человека с коронавирусом

Доля госпитализированных с коронавирусом в Москве за сутки составляет 5,8% от числа выявленных случаев заболевания, на ИВЛ 490 человек, сообщает оперативный... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T12:01

2022-01-30T12:01

2022-01-30T12:01

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Доля госпитализированных с коронавирусом в Москве за сутки составляет 5,8% от числа выявленных случаев заболевания, на ИВЛ 490 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.За последние сутки в Москве госпитализированы 1383 человека с коронавирусом. Выявлено 24 030 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией."Доля госпитализаций составляет 5,8%. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 490 человек", - говорится в сообщении."Выявлено случаев за сутки - 24030, госпитализировано - 1383 человека, выздоровело - 5025 человек, 77 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 333 934 случая коронавируса, выздоровели 1 956 577 человек, умерли 38 887 человек.

https://ria.ru/20220129/volna-1770095082.html

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