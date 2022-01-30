https://ria.ru/20220130/koronavirus-1770178815.html

В России за сутки госпитализировали 9883 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 9883 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.01.2022

В России за сутки госпитализировали 9883 человека с COVID-19

Российские врачи госпитализировали за сутки 9883 человека с COVID-19, число выявленных случаев превысило 120 тысяч, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T11:47

2022-01-30T11:47

2022-01-30T12:53

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 9883 человека с COVID-19, число выявленных случаев превысило 120 тысяч, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <...> составило 9883 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 32,2%", — говорится в сообщении.Накануне в медучреждения направили 14 570 пациентов. Рост показателя отмечен в десяти регионах, снижение — в 75.Число новых случаев достигло 121 228 (днем ранее было 113 122). В целом за время пандемии в России коронавирусом заразились 11 737 007 человек.Умерли за отчетный период еще 617 больных, общее число летальных исходов достигло 330 728. Выписались из больниц 28 944 человека, а в целом выздоровели 10 218 151.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 24 030 (рекорд отмечался 27 января — 26 586). Из них 1383 будут лечиться в стационарах.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 364 миллиона инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.

https://ria.ru/20220129/volna-1770095082.html

https://ria.ru/20220129/koronavirus-1770149257.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса