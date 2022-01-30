https://ria.ru/20220130/koronavirus-1770173550.html
Этой категории россиян не грозит постковидный синдром
Мясников рассказал, как избежать постковидного синдрома - РИА Новости, 30.01.2022
Этой категории россиян не грозит постковидный синдром
Осложнения после перенесенной болезни возникают не только при коронавирусе и чаще всего с ними сталкиваются люди с ослабленным иммунитетом. Об этом в эфире... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T10:31
2022-01-30T10:31
2022-01-30T14:52
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александр мясников (врач)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Осложнения после перенесенной болезни возникают не только при коронавирусе и чаще всего с ними сталкиваются люди с ослабленным иммунитетом. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.По словам медика, у "постковидного синдрома" не существует набора уникальных симптомов. "После тяжелого гриппа, после тяжелой бактериальной инфекции, после любой тяжелой инфекционной болезни постинфекционные осложнения бывают всегда в том или ином проценте случаев. Ковид — не исключение, так что не надо говорить, что именно ковид дает такое", — пояснил Мясников.Врач отметил, что в случае с "ковид-ОРЗ" восстановление организма проходит быстро, но если дело дошло до пневмонии, то в этом случае потребуется больше времени. Он подчеркнул, что здоровые и подвижные люди менее подвержены осложнениям и долгой реабилитации, в отличие от тех, кто страдает от различных хронических недугов.Постковидным синдромом называют недомогание, которое в течение продолжительного времени могут испытывать люди, перенесшие коронавирусную инфекцию. Наиболее распространенные жалобы пациентов и выявляемые врачами риски при этом бывают связаны с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, рассказал ранее доктор медицинских наук, врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев.
https://ria.ru/20220130/nasmork-1770087730.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
10:31 30.01.2022 (обновлено: 14:52 30.01.2022)
Мясников рассказал, как избежать постковидного синдрома
Врач Мясников: здоровый и подвижный человек менее подвержен осложнениям после COVID-19