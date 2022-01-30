https://ria.ru/20220130/koronavirus-1770159964.html

Странная аномалия. У переболевших COVID-19 выявили пугающие последствия

В Британии у переболевших COVID-19 нашли тяжелую патологию легких - РИА Новости, 30.01.2022

Странная аномалия. У переболевших COVID-19 выявили пугающие последствия

Группа британских ученых обнаружила у пациентов с постоковидным синдромом труднодиагностируемую патологию легких — у них наблюдался затрудненный перенос газов... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T01:53

2022-01-30T01:53

2022-01-30T01:53

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общество

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здоровье

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Группа британских ученых обнаружила у пациентов с постоковидным синдромом труднодиагностируемую патологию легких — у них наблюдался затрудненный перенос газов кровью, говорится в препринте исследования, опубликованном на сайте Оксфордского центра биомедицинских исследований NIHR.В научном эксперименте приняли участие 36 добровольцев, среди которых 13 человек были здоровы. Подчеркивается, что некоторые из пациентов, у которых COVID-19 протекал в легкой форме, продолжали жаловаться на одышку спустя несколько месяцев после выздоровления.Авторы исследование подчеркнули, что обычные методы обследования, в том числе компьютерная томография, не выявили у пациентов никаких отклонений. Ученые заключили, что последствия выявленной аномалии неизвестны, что требует дальнейших исследований в этой области.

https://ria.ru/20220110/serdtse-1767089538.html

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общество, великобритания, здоровье, коронавирус covid-19