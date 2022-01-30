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Странная аномалия. У переболевших COVID-19 выявили пугающие последствия
В Британии у переболевших COVID-19 нашли тяжелую патологию легких - РИА Новости, 30.01.2022
Странная аномалия. У переболевших COVID-19 выявили пугающие последствия
Группа британских ученых обнаружила у пациентов с постоковидным синдромом труднодиагностируемую патологию легких — у них наблюдался затрудненный перенос газов... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T01:53
2022-01-30T01:53
распространение коронавируса
общество
великобритания
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Группа британских ученых обнаружила у пациентов с постоковидным синдромом труднодиагностируемую патологию легких — у них наблюдался затрудненный перенос газов кровью, говорится в препринте исследования, опубликованном на сайте Оксфордского центра биомедицинских исследований NIHR.В научном эксперименте приняли участие 36 добровольцев, среди которых 13 человек были здоровы. Подчеркивается, что некоторые из пациентов, у которых COVID-19 протекал в легкой форме, продолжали жаловаться на одышку спустя несколько месяцев после выздоровления.Авторы исследование подчеркнули, что обычные методы обследования, в том числе компьютерная томография, не выявили у пациентов никаких отклонений. Ученые заключили, что последствия выявленной аномалии неизвестны, что требует дальнейших исследований в этой области.
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общество, великобритания, здоровье, коронавирус covid-19
01:53 30.01.2022
 
В Британии у переболевших COVID-19 нашли тяжелую патологию легких

Исследование NIHR: у людей с постковидным синдромом нашли аномалии в микроструктуре легких

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедработник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медработник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медработник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Группа британских ученых обнаружила у пациентов с постоковидным синдромом труднодиагностируемую патологию легких — у них наблюдался затрудненный перенос газов кровью, говорится в препринте исследования, опубликованном на сайте Оксфордского центра биомедицинских исследований NIHR.
В научном эксперименте приняли участие 36 добровольцев, среди которых 13 человек были здоровы. Подчеркивается, что некоторые из пациентов, у которых COVID-19 протекал в легкой форме, продолжали жаловаться на одышку спустя несколько месяцев после выздоровления.

"С помощью магнитно-резонансной томографии с использованием гиперполяризованного газа ксенона удалось установить значительное нарушение газообмена у пациентов с длительным COVID-19, которые не были госпитализированы (11 человек. — Прим. ред.), в то время, как все остальные исследования прошли нормально", — говорится в публикации.

Авторы исследование подчеркнули, что обычные методы обследования, в том числе компьютерная томография, не выявили у пациентов никаких отклонений.
Ученые заключили, что последствия выявленной аномалии неизвестны, что требует дальнейших исследований в этой области.
Медицинский персонал в отделении интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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