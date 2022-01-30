Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220130/kongo-1770160993.html
В ДРК приговорили к смерти 51 человека за убийство сотрудников ООН
В ДРК приговорили к смерти 51 человека за убийство сотрудников ООН - РИА Новости, 30.01.2022
В ДРК приговорили к смерти 51 человека за убийство сотрудников ООН
Военный трибунал в Демократической Республике Конго (ДРК) приговорил 51 человека к смертной казни в связи с произошедшим почти пять лет назад убийством двух... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T02:43
2022-01-30T04:57
в мире
оон
демократическая республика конго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103383/02/1033830225_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_277f5a0904406f44c3dfcde6df5c5478.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Военный трибунал в Демократической Республике Конго (ДРК) приговорил 51 человека к смертной казни в связи с произошедшим почти пять лет назад убийством двух сотрудников ООН, сообщило агентство Франс Пресс.Речь идет об убийстве двух экспертов ООН — гражданки Швеции Зайды Каталан и гражданина США Майкла Шарпа. В марте 2017 года их похитили во время миссии в провинции Касаи в ДРК, а в конце того же месяца обоих нашли мертвыми.Отмечается, что из 54 подсудимых один человек приговорен к десяти годам тюрьмы, еще двоих оправдали.Подчеркивается, что приговоренные к высшей мере наказания будут отбывать пожизненное заключение, поскольку с 2003 года в ДРК действует мораторий на смертную казнь.
https://ria.ru/20220116/kongo-1768099348.html
демократическая республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103383/02/1033830225_63:0:1130:800_1920x0_80_0_0_3c9f71097174ef521944c4d4fdd0e7a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, демократическая республика конго
02:43 30.01.2022 (обновлено: 04:57 30.01.2022)
 
В ДРК приговорили к смерти 51 человека за убийство сотрудников ООН

В ДР Конго приговорили к смертной казни 51 человека за убийство двух сотрудников ООН

© Flickr / Bart WurstenПолиция в Демократической Республике Конго
Полиция в Демократической Республике Конго - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© Flickr / Bart Wursten
Полиция в Демократической Республике Конго. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Военный трибунал в Демократической Республике Конго (ДРК) приговорил 51 человека к смертной казни в связи с произошедшим почти пять лет назад убийством двух сотрудников ООН, сообщило агентство Франс Пресс.
Речь идет об убийстве двух экспертов ООН — гражданки Швеции Зайды Каталан и гражданина США Майкла Шарпа. В марте 2017 года их похитили во время миссии в провинции Касаи в ДРК, а в конце того же месяца обоих нашли мертвыми.
Отмечается, что из 54 подсудимых один человек приговорен к десяти годам тюрьмы, еще двоих оправдали.
Подчеркивается, что приговоренные к высшей мере наказания будут отбывать пожизненное заключение, поскольку с 2003 года в ДРК действует мораторий на смертную казнь.
Полиция в Конго - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 15:05
Одиннадцать человек погибли при нападении на северо-востоке ДР Конго
 
В миреООНДемократическая Республика Конго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
00:14Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе
00:08СМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
00:00Исследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦ
23:47ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
23:33Умерла журналист Ольга Галицкая
23:20Умер режиссер Виктор Мережко
23:14Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
23:00Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
22:51В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
22:39Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
22:30"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в Европе
22:19В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
22:09Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
21:56Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
21:44СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
21:36Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
21:33Легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СК
21:30FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
21:24Боррель раскрыл подробности новых санкций против России
Лента новостейМолния
Бензин в России стал вторым по дешевизне в ЕвропеБензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной ЕвропеСМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресеньеИсследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режимаУмерла журналист Ольга ГалицкаяУмер режиссер Виктор МережкоПорошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политологМинистр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против РоссииВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в ЕвропеВ Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийствеНуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленнымКулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с РоссиейСК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи РомановыхГен гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая IIЛегенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СКFT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес РоссииБоррель раскрыл подробности новых санкций против России