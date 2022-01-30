https://ria.ru/20220130/kongo-1770160993.html
В ДРК приговорили к смерти 51 человека за убийство сотрудников ООН
В ДРК приговорили к смерти 51 человека за убийство сотрудников ООН - РИА Новости, 30.01.2022
В ДРК приговорили к смерти 51 человека за убийство сотрудников ООН
Военный трибунал в Демократической Республике Конго (ДРК) приговорил 51 человека к смертной казни в связи с произошедшим почти пять лет назад убийством двух... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T02:43
2022-01-30T02:43
2022-01-30T04:57
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Военный трибунал в Демократической Республике Конго (ДРК) приговорил 51 человека к смертной казни в связи с произошедшим почти пять лет назад убийством двух сотрудников ООН, сообщило агентство Франс Пресс.Речь идет об убийстве двух экспертов ООН — гражданки Швеции Зайды Каталан и гражданина США Майкла Шарпа. В марте 2017 года их похитили во время миссии в провинции Касаи в ДРК, а в конце того же месяца обоих нашли мертвыми.Отмечается, что из 54 подсудимых один человек приговорен к десяти годам тюрьмы, еще двоих оправдали.Подчеркивается, что приговоренные к высшей мере наказания будут отбывать пожизненное заключение, поскольку с 2003 года в ДРК действует мораторий на смертную казнь.
https://ria.ru/20220116/kongo-1768099348.html
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в мире, оон, демократическая республика конго
02:43 30.01.2022 (обновлено: 04:57 30.01.2022)
В ДРК приговорили к смерти 51 человека за убийство сотрудников ООН
В ДР Конго приговорили к смертной казни 51 человека за убийство двух сотрудников ООН