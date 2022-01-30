https://ria.ru/20220130/kolumbiya-1770166514.html

В Колумбии при нападении на губернатора погибли двое полицейских

В Колумбии при нападении на губернатора погибли двое полицейских - РИА Новости, 30.01.2022

В Колумбии при нападении на губернатора погибли двое полицейских

Два полицейских погибли, трое ранены при взрыве самодельной бомбы на пути кортежа губернатора колумбийского департамента Какета, сообщил глава полиции генерал... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T08:06

2022-01-30T08:06

2022-01-30T08:06

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колумбия

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МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Два полицейских погибли, трое ранены при взрыве самодельной бомбы на пути кортежа губернатора колумбийского департамента Какета, сообщил глава полиции генерал Хорхе Варгас."Мы осуждаем подлый террористический акт, в результате которого сегодня в Какете погибли наши патрульные Уильям Эчеверриа и Мигель Берналь", - написал генерал в Twitter.По словам начальника колумбийской полиции, правоохранители обеспечивали безопасность губернатора, кортеж которого совершал поездку по региону.Местные СМИ выяснили, что взрыв самодельного устройства произошел, когда колонна машин передвигалась между муниципалитетами Солано и Флоренсия. Нападение, "по всей видимости, осуществили выходцы из РВСК".Сам губернатор Какеты Арнульфо Гаска Трухильо не пострадал, сообщается, что после атаки его эвакуировали вертолетом в расположение Двенадцатой армейской бригады во Флоренсии.Выходцы из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) разбиты на три больших группы общей численностью около 5,2 тысячи человек. Еще около 2,5 тысячи человек действуют в составе партизанской Армии национального освобождения (АНО/ELN).Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После демобилизации 13 тысяч человек на основе РВСК была официально создана политическая партия Comunes, однако часть людей вернулась к партизанской деятельности и наркоторговле.

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в мире, колумбия