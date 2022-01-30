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США готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном
США готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном - РИА Новости, 30.01.2022
США готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном
США в свете последних ракетных пусков КНДР готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном без предварительных условий, параллельно наращивая свой военный... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T17:26
2022-01-30T17:51
в мире
сша
кндр (северная корея)
пхеньян
министерство обороны сша
ким чен ын
джон кирби
мун чжэ ин
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. США в свете последних ракетных пусков КНДР готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном без предварительных условий, параллельно наращивая свой военный потенциал в регионе для защиты себя и союзников, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Мы должны убедиться, что наши союзники на Корейском полуострове сильны. Мы по-прежнему привержены денуклеаризации Корейского полуострова, а также переговорам с Пхеньяном. Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий", - сказал Кирби в эфире телеканала Fox News.Вместе с тем представитель оборонного ведомства США добавил, что Вашингтон наряду с дипломатией стремится обеспечить свою "полную военную готовность" в регионе в ответ на угрозу продолжающихся ракетных пусков со стороны КНДР.Южнокорейские военные в воскресенье сообщили, что КНДР произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – две тысячи километров. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что такой пуск можно рассматривать как то, что Пхеньян близок к отмене моратория на пуск межконтинентальных баллистических ракет и проведение ядерных испытаний, которого она добровольно придерживается с конца 2017 года.Ранее в январе Ким Чен Ын распорядился из-за враждебной политики Вашингтона пересмотреть меры по укреплению доверия с США, принятые Пхеньяном "по собственной инициативе", и изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности".
https://ria.ru/20220130/raketa-1770172080.html
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сша
кндр (северная корея)
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в мире, сша, кндр (северная корея), пхеньян, министерство обороны сша, ким чен ын, джон кирби, мун чжэ ин
17:26 30.01.2022 (обновлено: 17:51 30.01.2022)
 
США готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном

После ракетных пусков КНДР США готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном

CC BY 2.0 / brownpau / PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. США в свете последних ракетных пусков КНДР готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном без предварительных условий, параллельно наращивая свой военный потенциал в регионе для защиты себя и союзников, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мы должны убедиться, что наши союзники на Корейском полуострове сильны. Мы по-прежнему привержены денуклеаризации Корейского полуострова, а также переговорам с Пхеньяном. Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий", - сказал Кирби в эфире телеканала Fox News.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 30 января 2022 - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
10:00
Максимальная скорость ракеты КНДР в 16 раз превысила скорость звука
Вместе с тем представитель оборонного ведомства США добавил, что Вашингтон наряду с дипломатией стремится обеспечить свою "полную военную готовность" в регионе в ответ на угрозу продолжающихся ракетных пусков со стороны КНДР.
Южнокорейские военные в воскресенье сообщили, что КНДР произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – две тысячи километров. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что такой пуск можно рассматривать как то, что Пхеньян близок к отмене моратория на пуск межконтинентальных баллистических ракет и проведение ядерных испытаний, которого она добровольно придерживается с конца 2017 года.
Ранее в январе Ким Чен Ын распорядился из-за враждебной политики Вашингтона пересмотреть меры по укреплению доверия с США, принятые Пхеньяном "по собственной инициативе", и изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности".
Испытание гиперзвуковой ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
09:40В мире
КНДР с начала года запустила седьмую баллистическую ракету в сторону Японии
 
В миреСШАКНДР (Северная Корея)ПхеньянМинистерство обороны СШАКим Чен ЫнДжон КирбиМун Чжэ Ин
 
 
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