https://ria.ru/20220130/kndr-1770208445.html
США готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном
США готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном - РИА Новости, 30.01.2022
США готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном
США в свете последних ракетных пусков КНДР готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном без предварительных условий, параллельно наращивая свой военный... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T17:26
2022-01-30T17:26
2022-01-30T17:51
в мире
сша
кндр (северная корея)
пхеньян
министерство обороны сша
ким чен ын
джон кирби
мун чжэ ин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/50/1511235051_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_45feea208990e978456df94e9e021914.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. США в свете последних ракетных пусков КНДР готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном без предварительных условий, параллельно наращивая свой военный потенциал в регионе для защиты себя и союзников, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Мы должны убедиться, что наши союзники на Корейском полуострове сильны. Мы по-прежнему привержены денуклеаризации Корейского полуострова, а также переговорам с Пхеньяном. Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий", - сказал Кирби в эфире телеканала Fox News.Вместе с тем представитель оборонного ведомства США добавил, что Вашингтон наряду с дипломатией стремится обеспечить свою "полную военную готовность" в регионе в ответ на угрозу продолжающихся ракетных пусков со стороны КНДР.Южнокорейские военные в воскресенье сообщили, что КНДР произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – две тысячи километров. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что такой пуск можно рассматривать как то, что Пхеньян близок к отмене моратория на пуск межконтинентальных баллистических ракет и проведение ядерных испытаний, которого она добровольно придерживается с конца 2017 года.Ранее в январе Ким Чен Ын распорядился из-за враждебной политики Вашингтона пересмотреть меры по укреплению доверия с США, принятые Пхеньяном "по собственной инициативе", и изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности".
https://ria.ru/20220130/raketa-1770172080.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220130/raketa-1770171577.html
сша
кндр (северная корея)
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/50/1511235051_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_658a86a3cf50719d554c99a26875f182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, кндр (северная корея), пхеньян, министерство обороны сша, ким чен ын, джон кирби, мун чжэ ин
17:26 30.01.2022 (обновлено: 17:51 30.01.2022)
США готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном
После ракетных пусков КНДР США готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном