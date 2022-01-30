https://ria.ru/20220130/kndr-1770208445.html

США готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном

США готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном - РИА Новости, 30.01.2022

США готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном

США в свете последних ракетных пусков КНДР готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном без предварительных условий, параллельно наращивая свой военный... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T17:26

2022-01-30T17:26

2022-01-30T17:51

в мире

сша

кндр (северная корея)

пхеньян

министерство обороны сша

ким чен ын

джон кирби

мун чжэ ин

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. США в свете последних ракетных пусков КНДР готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном без предварительных условий, параллельно наращивая свой военный потенциал в регионе для защиты себя и союзников, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Мы должны убедиться, что наши союзники на Корейском полуострове сильны. Мы по-прежнему привержены денуклеаризации Корейского полуострова, а также переговорам с Пхеньяном. Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий", - сказал Кирби в эфире телеканала Fox News.Вместе с тем представитель оборонного ведомства США добавил, что Вашингтон наряду с дипломатией стремится обеспечить свою "полную военную готовность" в регионе в ответ на угрозу продолжающихся ракетных пусков со стороны КНДР.Южнокорейские военные в воскресенье сообщили, что КНДР произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – две тысячи километров. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что такой пуск можно рассматривать как то, что Пхеньян близок к отмене моратория на пуск межконтинентальных баллистических ракет и проведение ядерных испытаний, которого она добровольно придерживается с конца 2017 года.Ранее в январе Ким Чен Ын распорядился из-за враждебной политики Вашингтона пересмотреть меры по укреплению доверия с США, принятые Пхеньяном "по собственной инициативе", и изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности".

https://ria.ru/20220130/raketa-1770172080.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220130/raketa-1770171577.html

сша

кндр (северная корея)

пхеньян

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в мире, сша, кндр (северная корея), пхеньян, министерство обороны сша, ким чен ын, джон кирби, мун чжэ ин