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Сеул осудил пуск КНДР ракеты средней дальности
Сеул осудил пуск КНДР ракеты средней дальности - РИА Новости, 30.01.2022
Сеул осудил пуск КНДР ракеты средней дальности
Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи осудил пуск КНДР баллистической ракеты средней дальности и потребовал соблюдать мораторий, а также вернуться к РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T09:10
2022-01-30T09:10
в мире
сша
кндр (северная корея)
пхеньян
совет безопасности оон
ким чен ын
мун чжэ ин
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СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи осудил пуск КНДР баллистической ракеты средней дальности и потребовал соблюдать мораторий, а также вернуться к диалогу и дипломатии, сообщила президентская администрация Республики Корея.Заседание СНБ прошло в воскресенье под председательством президента страны Мун Чжэ Ина, который впервые с января прошлого года лично руководил подобным совещанием. На заседании также присутствовали директор Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хун, министр объединения Ли Ин Ён, глава МИД Чон Ый Ён, спецпредставитель МИД по КНДР Но Гю Док и другие."Мы осуждаем сегодняшний пуск Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности как вызов резолюциям СБ ООН и требованиям международного сообщества решить вопрос о стабильности, мире и денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическим путем. Мы требуем от Северной Кореи немедленно прекратить деятельность, вызывающую нестабильность ситуации и в регионе и создающую напряженность на Корейском полуострове, соблюдать мораторий и как можно скорее вернуться на путь дипломатических решений посредством диалога", - говорится в заявлении СНБ по итогам заседания.Южнокорейские военные в воскресенье сообщили, что КНДР произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – две тысячи километров.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что такой пуск можно рассматривать как то, что Пхеньян близок к отмене моратория на пуск МБР и проведение ядерных испытаний, которого она добровольно придерживается с конца 2017 года.Ранее в январе Ким Чен Ын распорядился из-за враждебной политики Вашингтона пересмотреть меры по укреплению доверия с США, принятые Пхеньяном "по собственной инициативе", и изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности".
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в мире, сша, кндр (северная корея), пхеньян, совет безопасности оон, ким чен ын, мун чжэ ин
09:10 30.01.2022
 
Сеул осудил пуск КНДР ракеты средней дальности

Сеул осудил пуск КНДР ракеты средней дальности и потребовал соблюдения моратория

© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи осудил пуск КНДР баллистической ракеты средней дальности и потребовал соблюдать мораторий, а также вернуться к диалогу и дипломатии, сообщила президентская администрация Республики Корея.
Заседание СНБ прошло в воскресенье под председательством президента страны Мун Чжэ Ина, который впервые с января прошлого года лично руководил подобным совещанием. На заседании также присутствовали директор Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хун, министр объединения Ли Ин Ён, глава МИД Чон Ый Ён, спецпредставитель МИД по КНДР Но Гю Док и другие.
Мужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты, 5 января 2022 - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
08:16
Президент Южной Кореи назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН
"Мы осуждаем сегодняшний пуск Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности как вызов резолюциям СБ ООН и требованиям международного сообщества решить вопрос о стабильности, мире и денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическим путем. Мы требуем от Северной Кореи немедленно прекратить деятельность, вызывающую нестабильность ситуации и в регионе и создающую напряженность на Корейском полуострове, соблюдать мораторий и как можно скорее вернуться на путь дипломатических решений посредством диалога", - говорится в заявлении СНБ по итогам заседания.
Южнокорейские военные в воскресенье сообщили, что КНДР произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – две тысячи километров.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что такой пуск можно рассматривать как то, что Пхеньян близок к отмене моратория на пуск МБР и проведение ядерных испытаний, которого она добровольно придерживается с конца 2017 года.
Ранее в январе Ким Чен Ын распорядился из-за враждебной политики Вашингтона пересмотреть меры по укреплению доверия с США, принятые Пхеньяном "по собственной инициативе", и изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности".
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
08:24
КНДР близка к нарушению моратория на пуски МБР, заявил глава Южной Кореи
 
В миреСШАКНДР (Северная Корея)ПхеньянСовет Безопасности ООНКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
 
 
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