https://ria.ru/20220130/kndr-1770167554.html

КНДР близка к нарушению моратория на пуски МБР, заявил глава Южной Кореи

КНДР близка к нарушению моратория на пуски МБР, заявил глава Южной Кореи - РИА Новости, 30.01.2022

КНДР близка к нарушению моратория на пуски МБР, заявил глава Южной Кореи

Президент Мун Чжэ Ин на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) в воскресенье намекнул на возможность в ближайшем будущем пуска КНДР ракеты большой... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T08:24

2022-01-30T08:24

2022-01-30T08:24

в мире

сша

кндр (северная корея)

пхеньян

совет безопасности оон

ким чен ын

мун чжэ ин

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СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. Президент Мун Чжэ Ин на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) в воскресенье намекнул на возможность в ближайшем будущем пуска КНДР ракеты большой дальности и заявил, что Северная Корея близка к нарушению установленного ею самой моратория на пуск таких ракет и проведение ядерных испытаний, сообщили в президентской администрации.Южнокорейские военные в воскресенье сообщили, что КНДР произвела пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – две тысячи километров."Северная Корея до сих пор соблюдала мораторий на ядерные испытания и запуски МБР, выражая готовность к диалогу, но если она действительно пустила баллистическую ракету средней дальности, мы можем считать, что приблизились к отмене моратория", - сказал президент. Он отметил, что в 2017 году за пуском КНДР баллистических ракет средней дальности последовали пуски МБР. Тогда они тоже производились из провинции Чагандо.Это уже седьмое испытание вооружений КНДР за январь. 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты. Тогда оба раза пуски также были произведены из провинции Чагандо. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.Ранее в январе Ким Чен Ын распорядился из-за враждебной политики Вашингтона пересмотреть меры по укреплению доверия с США, принятые Пхеньяном "по собственной инициативе", и изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности".Ряд СМИ и экспертов интерпретировали это заявление как намерение в условиях зашедшего в тупик диалога с США перестать придерживаться моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности, которого она добровольно придерживается с конца 2017 года.

https://ria.ru/20220130/raketa-1770167218.html

https://ria.ru/20220130/yaponiya-1770162620.html

сша

кндр (северная корея)

пхеньян

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в мире, сша, кндр (северная корея), пхеньян, совет безопасности оон, ким чен ын, мун чжэ ин