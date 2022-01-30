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КНДР близка к нарушению моратория на пуски МБР, заявил глава Южной Кореи
КНДР близка к нарушению моратория на пуски МБР, заявил глава Южной Кореи - РИА Новости, 30.01.2022
КНДР близка к нарушению моратория на пуски МБР, заявил глава Южной Кореи
Президент Мун Чжэ Ин на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) в воскресенье намекнул на возможность в ближайшем будущем пуска КНДР ракеты большой... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T08:24
2022-01-30T08:24
в мире
сша
кндр (северная корея)
пхеньян
совет безопасности оон
ким чен ын
мун чжэ ин
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СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. Президент Мун Чжэ Ин на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) в воскресенье намекнул на возможность в ближайшем будущем пуска КНДР ракеты большой дальности и заявил, что Северная Корея близка к нарушению установленного ею самой моратория на пуск таких ракет и проведение ядерных испытаний, сообщили в президентской администрации.Южнокорейские военные в воскресенье сообщили, что КНДР произвела пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – две тысячи километров."Северная Корея до сих пор соблюдала мораторий на ядерные испытания и запуски МБР, выражая готовность к диалогу, но если она действительно пустила баллистическую ракету средней дальности, мы можем считать, что приблизились к отмене моратория", - сказал президент. Он отметил, что в 2017 году за пуском КНДР баллистических ракет средней дальности последовали пуски МБР. Тогда они тоже производились из провинции Чагандо.Это уже седьмое испытание вооружений КНДР за январь. 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты. Тогда оба раза пуски также были произведены из провинции Чагандо. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.Ранее в январе Ким Чен Ын распорядился из-за враждебной политики Вашингтона пересмотреть меры по укреплению доверия с США, принятые Пхеньяном "по собственной инициативе", и изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности".Ряд СМИ и экспертов интерпретировали это заявление как намерение в условиях зашедшего в тупик диалога с США перестать придерживаться моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности, которого она добровольно придерживается с конца 2017 года.
https://ria.ru/20220130/raketa-1770167218.html
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в мире, сша, кндр (северная корея), пхеньян, совет безопасности оон, ким чен ын, мун чжэ ин
08:24 30.01.2022
 
КНДР близка к нарушению моратория на пуски МБР, заявил глава Южной Кореи

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что КНДР близка к нарушению моратория на пуски МБР

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
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СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. Президент Мун Чжэ Ин на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) в воскресенье намекнул на возможность в ближайшем будущем пуска КНДР ракеты большой дальности и заявил, что Северная Корея близка к нарушению установленного ею самой моратория на пуск таких ракет и проведение ядерных испытаний, сообщили в президентской администрации.
Южнокорейские военные в воскресенье сообщили, что КНДР произвела пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – две тысячи километров.
Мужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты, 5 января 2022 - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
08:16
Президент Южной Кореи назвал пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН
"Северная Корея до сих пор соблюдала мораторий на ядерные испытания и запуски МБР, выражая готовность к диалогу, но если она действительно пустила баллистическую ракету средней дальности, мы можем считать, что приблизились к отмене моратория", - сказал президент. Он отметил, что в 2017 году за пуском КНДР баллистических ракет средней дальности последовали пуски МБР. Тогда они тоже производились из провинции Чагандо.
Это уже седьмое испытание вооружений КНДР за январь. 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты. Тогда оба раза пуски также были произведены из провинции Чагандо. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
Ранее в январе Ким Чен Ын распорядился из-за враждебной политики Вашингтона пересмотреть меры по укреплению доверия с США, принятые Пхеньяном "по собственной инициативе", и изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности".
Ряд СМИ и экспертов интерпретировали это заявление как намерение в условиях зашедшего в тупик диалога с США перестать придерживаться моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности, которого она добровольно придерживается с конца 2017 года.
Вид на Токио - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
03:55
Премьер Японии созывает заседание СНБ после ракетного пуска КНДР
 
В миреСШАКНДР (Северная Корея)ПхеньянСовет Безопасности ООНКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
 
 
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